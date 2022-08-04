العالم اليوم - انفجار وسقوط قتلى في ولاية نبراسكا الأميركية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 أغسطس 2022 10:18 مساءً - قالت وكالة لإنفاذ القانون بولاية نبراسكا الأميركية في منشور على تويتر إن ثمة أنباء عن سقوط قتلى في لوريل بالولاية، اليوم الخميس، بعد أن قال شهود إنهم رأوا أو سمعوا انفجارا في الصباح الباكر.

وذكرت تقارير إعلامية أن الحادث وقع في وقت مبكر من صباح الخميس حسب التوقيت المحلي، وذلك في مدينة لوريل التابعة لمقاطعة سيدار. وأفاد شهود عيان بأنهم لاحظوا "تواجدا كبيرا لقوات إنفاذ القانون في عدد من المناطق". ولم ترد بعد تفاصيل أوفى عن الحادث أو عدد القتلى.

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