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عمر شويل - جدة كيف أحصل على رقم الضمان الخاص بي والذي يكون من الهام الحصول عليه لإتمام عملية التسجيل واستخدام الرقم في العديد من مؤسسات المملكة، حيث تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتخصيص أصحاب الضمان بالدعم الخاص في مؤسسات المملكة التعليمية والصحية والسكنية وغيرها، ويكون على المواطن استخدام رقمه الضماني للتسجيل في الخدمات والحصول على الإعفاءات و التخفيضات.

[كيف أحصل على رقم الضمان الخاص بي] استعلام إلكتروني sso.hrsd.gov.sa بمنصة الدعم

تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالاهتمام البالغ بأفراد الشعب السعودي، وذلك من خلال توفير الوظائف المناسبة للعاطلين وأيضا توفير الدعم المالي والتأهيل لوظيفي لأصحاب الدخل المحدود أو معدمي الدخل، من الفئات التي تخصها الوزارة بالمساعدة، حيث تشمل كافة المواطنين المسجلين بالعديد من المساعدات، والتي تتلخص في:

يتم توفير راتب شهري لأصحاب الدخل المنخفض، لا يزيد عن 1100 ريال لرب الأسرة ولا يزيد عن 550 ريال للفرد المستقل.

تقوم بشمول المطلقات والأرامل والمهجورات والشيوخ وأيضا الأيتام بالمساعدات والرواتب حسب المعايير الخاصة بهم.

توفر برنامج التأهيل الشامل لأصحاب الإعاقات أو الأمراض المزمنة.

يتم توفير فرص العمل والتأهيل الوظيفي والتدريب للقادرين على العمل.

تقوم بتوفير العديد من الإعفاءات المالية لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

كما يخص قائد المملكة مستفيدي الضمان بالعديد من المكرمات الملكية.

كيف أحصل على رقم الضمان الخاص بي إلكترونياً

يتم الاتصال بالخط الساخن للضمان الاجتماعي: 8001222777 – 0112915588.

يقوم بالاستماع إلى الرسالة الصوتية.

يتم اختيار رقم 1.

يقوم باتباع رقم الهوية وكافة المعلومات.

يتم اتباع كافة الخطوات من الرسلة الصوتية لحين الحصول على رقم الضمان المطور الخاص .

يمكنك الآن استخدام رقم الضمان في المؤسسات بالمملكة.

يمكن الاتصال برقم الضمان المطور الموحد، منصة الدعم والحماية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الموحد 19911.

من اشهر الأسئلة التي تظهر على مؤشر البحث الخاص بالمملكة العربية السعودية، هي الاستعلام عن رقم منصة الدعم والحماية وأيضا كيف اطلع رقم الضمان الخاص بي مستفيد الضمان، بشرط أن يكون هذا الفرد مقبول في أهلية لضمان المطور:

وبذلك نكون قد استعضنا معكم من خلال هذا التقرير كيفية الحصول على رقم الضمان الخاص بالمستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد، والفشات المستحقة لصرف دعم منصة الدهم والحامية الاجتماعية التابعة لوزارة الموارد البشرية، وفي حتا كان لديكم أي استفسارات أو تساؤلات، يمكنكم مراسلاتنا من خلال التعليقات أسفل هذا التقرير، وسنعمل على مدكم بكل جديد يخص منظومة الضمان الاجتماعي الجديدة.