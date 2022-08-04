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عمر شويل - جدة رابط موقع مؤسسة جمعية الوليد بن طلال الخيرية والتي تُعد من أشهر المؤسسات التي تقدم “مساعدات إنسانية مباشرة” من خلال رابط التسجيل الجديد في جميعة الوليد بن طلال grants.alwaleed للمساعدات الإنسانية والتي يتعاظم عليها البحث من قطاع عريض من فئات المجتمع السعودي، فقد أعلنت مؤسسة الوليد بن طلاب للمساعدات عن استكمالها لمشروعها الخيري، وذلك لتوفير 10 ألاف مسكن، وبالمثل توفير 10 ألاف سيارة، وكل هذا ضمن المشروع التنموي الذي يوليها موقع الوليد بن طلال أهمية كبرى، حيث تهدف مؤسسة الوليد أن يبلغ عدد المستفيدين من المساعدات الإنسانية 100 ألف مواطن ومواطنة سعودية، وذلك خلال 10 سنوات، حيث أوضحت رسالة الوليد بن طلال هذا الأمر، ويعتبر مشروع مؤسسة الوليد للمساعدات الإنسانية، ضمن برامج مساعدات عديدة، ومنها طلب مساعدة من الديوان الملكي، وغيرها من برامج المساعدات العديدة بالمملكة.

رابط مؤسسة جمعية الوليد بن طلال alwaleed مساعدات خيرية “منزل سكني – سيارة”

رابط التسجيل في مشروع الوحدات السكينة والسيارات لمؤسسة الوليد بن طلال

من خلال الرابطين التاليين يمكن التسجيل في مشروعي توزيع الوحدات السكينة وتوفير السيارات الخاصة بمؤسسة الوليد بن طلال الخيرية.

مشروع الوليد بن طلال الخيري لتوفير 10 الآف وحدة سكنية

تجدر الإشارة إلى أن الوليد بن طلال قد ألزم بتوفير 10 الأف وحدة سكنية للأسر السعودية، حيث يستفيد من هذه الوحدات ما بين 50 إلى 60 ألف مواطن سعودي، وتوجه تلك الوحدات للمواطنين الذين لا تنطبق عليهم شروط وزارة الإسكان السعودية، وذلك مساهمة من مؤسسة الوليد، واستكمالا لجهود الحكومة السعودية في الحل السريع لمشكلة الإسكان، فهذا المشروع هو تكميلي لمشروعات وزارة الإسكان، ومن الجدير ذكره أن عدد الأسر المستفيدة من مشروع توفير الوحدات السكنية قد بلغ 1240 أسرة، وبلغت أعداد المواطنين بتلك الأسر أكثر من 10500 مواطن من أرباب الأسر والتابعين لهم، ويتبع ذلك توفير أكثر من 80 وحدة سكنية شهريا، وفق ألية واستراتيجية محدد وثابتة، وسيت الإعلان عن تلك الألية من خلال البوابة الإلكترونية لمؤسسة الوليد للإنسانية، حيث تهدف المؤسسة لمعدلات توفير ألف وحدة سكنية سنويا.

مشروع الوليد بن طلال لتملك 10 الآف سيارة للمحتاجين

ومن الجدير بالذكر أن مشروع تسليم السيارات من خلال مؤسسة الوليد بن طلال يسير بالتوازي مع مشروع الإسكان وتوفير الوحدات السكنية، وتهدف المؤسسة لتوزيع ألف سيارة سنويا، والوصول لعدد 100 ألف سيارة خلال 10 سنوات، هذا وقد تقرر أن يتم توزيع وتوفير وتسليم عدد 83 سيارة شهريّاً، حيث سيتم الإعلان عن انطلاق مشروعات الوليد بن طلال بخصوص الوحدات السكينية والسيارات عن طريق الحساب الرسمي الخاص بالوليد بن طلال على “تويتر”.

شروط وآلية توزيع الوحدات السكينة

وضعت مؤسسة الوليد بن طلال للمساعدات الإنسانية ضوابط وشروط للاستفادة من هذا البرنامج التنموي، وذلك للوصول للمستحقين الحقيقيين والفئات المستهدفة، ويمكن إجمال تلك الشروط والضوابط فيما يلي:

ألا يزيد إجمالي الدخل المستحقة لرب الأسرة عن 3000 ريال شهريا.

يُشترط عدم امتلاك المتقدم للحصول على وحدة سكنية لعقار سكني.

يتم التسجيل والتقديم مرة واحدة فقط في برنامج الإسكان التابع للمؤسسة.

يجب غلى المتقدم ألا تنطبق عليه شروط وزارة الإسكان، وكذلك الشروط الخاصة بالاقتراض من البنوك.

يشترط عدم قيام المُستفيد بتأجير أو بيع الوحدة السكنية التي ستخصص له.

يجب خضوع المستفيد بالوحدة السكنية لإشراف أي من الجمعيات، وذلك على مستوى مناطق المملكة على مراحل التسكين

متابعة الالتزامات المشتركة للسُكان لحدمات “الكهرباء، والمياه وغيرها من الخدمات الأخرى”.

ينم خضوع المستحقين لشروط التوريث الشرعي بخصوص الوحدة السكنية، وذلك في حال وفاة عائل الأسرة لا قدر الله.

مواصفات الوحدات السكنية المتاحة ممن خلال مؤسسة الوليد بن طلال

تسعى المؤسسة إلى أن تتناسب وتتلاءم تلك الوحدات السكنية مع احتياجات الأسر السعودية المستهدفة، بحيث تكون تلك الوحدات مكونة من عدة غرف، وصالة ومطبخ، ودورتي مياه.

شروط وآلية الحصول على سيارة

والهدف من هذا المشروع الخاص بتوزيع سيارات على بعض فشات المواطنين المستحقين، تهدف المؤسسة إلى توفير وسيلة مواصلات سهلة ومريحة للفئات المستهدفة، حيث تعتبر وسائل الموصلات من الضروريات والاحتياجات المُلحة بكل أسرة، ويتم توزيع تلك السيارات حسب معايير وضوابط وشروط، ويمكن إيجاز تلك الشروط فيما يلي:

ألا يزيد إجمالي الدخل المستحقة لرب الأسرة عن 3000 ريال شهريا.

يشترط عدم امتلاك سيارة للمستفيد بهذا البرنامج.

يتم التقديم والتسجيل لبرنامج السيارات لمرة واحدة فقط.