الرسوم الدراسية بجامعة اليمامة | القبول والتسجيل 1444

الرسوم الدراسية بجامعة اليمامة، حيث يبحث عدد كبير من الطلاب والطالبات عن رسوم التسجيل في جامعة اليمامة بجامعة الرياض في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم الجامعة خصومات مميزة لخريجي الجامعة وأيضاً لخريجي المدارس الشريكة، حيث يرغب البعض في معرفة رسوم التسجيل لمرحلة البكالوريوس بالكليات التي تهم كل طالب علي حدة، أو الرسوم الخاصة بالتسجيل في الماجستير، وقد وضحت إدارة الجامعة بأن التقديم يتم إليها وفق بعض الشروط الخاصة بالتسجيل في الجامعة، وسوف نوضح لكل طالب وطالبة قيمة الرسوم الدراسية بجامعة اليمامة.

الرسوم الدراسية بجامعة اليمامة

كشفت جامعة اليمامة عن الرسوم الدراسية لكل من مراحل التقديم الذي تخص كل طالب، وجاءت رسوم التسجيل في جامعة اليمامة علي النحو التالي:

رسوم البكالوريوس لكلية إدارة الأعمال : رسوم القبول الخاصة بالتسجيل: مبلغ 3000 ريال سعودي (المبلغ غير قابل للاسترجاع). الرسوم الخاصة باختبار تحديد مستوى الطلاب في اللغة الانجليزية: مبلغ 500 ريال سعودي (المبلغ غير قابلة للاسترجاع). رسوم البرنامج التحضيري للفصل الدراسي الواحد: مبلغ 27.500 ريال سعودي. قيمة رسوم البرنامج الأكاديمي للفصل الدراسي الواحد: مبلغ 32.500 ريال سعودي. رسوم الفصل الصيفي: مبلغ 20 ألف ريال في حالة تسجيل عدد 6 ساعات فأكثر علماً بأن التسجيل اختياري.

: رسوم البكالوريوس لكلية الهندسة والعمارة : رسوم القبول الذي يخص التسجيل: مبلغ 3000 ريال سعودي (المبلغ غير قابلة للاسترجاع). رسوم التسجيل في اختبار تحديد مستوى الطلاب باللغة الانجليزية: مبلغ 500 ريال سعودي (قيمة المبلغ غير قابلة للاسترجاع). قيمة البرنامج التحضيري لكل فصل دراسي: مبلغ 27.500 ريال سعودي. قيمة سداد البرنامج الأكاديمي لكل فصل دراسي: مبلغ 32.500 ريال سعودي.

: رسوم البكالوريوس لكلية القانون : هي نفس القيمة المالية الخاصة بكل من إدارة الأعمال والهندسة والعمارة.

: هي نفس القيمة المالية الخاصة بكل من إدارة الأعمال والهندسة والعمارة. رسوم التسجيل في الماجستير : رسوم القبول: مبلغ 3000 ريال سعودي (غير قابل للاسترجاع). رسوم التسجيل بساعات المواد التأسيسية: مبلغ 2000 ريال سعودي للساعة الدراسية. رسوم التسجيل في البرنامج الأكاديمي: مبلغ 3600 ريال سعودي للساعة الدراسية. فيما يخص مشروع التخرج: مبلغ 4500 ريال سعودي لكل ساعة دراسية.

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جامعة اليمامة القبول والتسجيل

يستطيع جميع الطلاب في المملكة العربية السعودية القبول والتسجيل في جامعة اليمامة عن طريق الدخول علي رابط الموقع التالي: جامعة اليمامة، ثم تسجيل كافة البيانات المطلوبة التي تشمل كل من (تحديد مدينة الحرم الجامعي، تسجيل رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة، تحديد الجنس والجنسية، البريد الإلكتروني، اسم الطالب، مدينة السكن، رقم الجوال) وعدد آخر من البيانات الواجب تسجيلها بشكل صحيح.