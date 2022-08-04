نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل جديد حساب المواطن برقم الهوية ca.gov.sa وجدول حساب المواطن الجديد 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تسجيل جديد حساب المواطن برقم الهوية بدأت عبر الدخول إلى رابط البوابة الإلكترونية للبرنامج عبر شبكة الإنترنت، حيث أطلقت الحكومة السعودية برنامج حساب المواطن لمساعدة المواطن في التغلب الآثار السلبية التي قد تنتج عن الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف المملكة في القيام بها، فمن خلال تقديم الدعم النقدي للأسر متوسطة الدخل ومحدودة الدخل لمواجهة الأعباء المادية والمعيشية، وفي الأيام السابقة تم إعادة فتح التسجيل في حساب المواطن للمواطنين السعوديين غير المقيدين في البرنامج، وجاء هذا القرار بأمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ومن خلال هذا المحتوى نقدم لكم طريقة تسجيل حساب المواطن مستخدم جديد وشروط التسجيل في حساب المواطن الجديد وكيفية الاستعلام عن بياناتي في حساب المواطن وكل جديد حول مواعيد نزول حساب المواطن للمستفيدين الجدد ومتى ينزل حساب المواطن للمستفيدين الحاليين من الدعم.

رابط تسجيل جديد حساب المواطن برقم الهوية

التسجيل في الدعم المقدم من برنامج حساب المواطن يتم إلكترونيا منذ انطلاقة البرنامج في ديسمبر ٢٠١٧، فالمواطن غير مضطر أن ينزل من بيته للذهاب لأحد مقرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التقديم على دعم برنامج حساب المواطن، حيث يمكنكم إجراء التسجيل في حساب المواطن جديد من خلال الدخول إلى رابط الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن على شبكة الإنترنت، ويمكنكم بعد إنهاء تسجيل طلب الحصول على الدعم الاستفادة من كافة الخدمات المقدمة من خلال البوابة، ومن خلال الفقرة التالية نقدم طريقة التسجيل في حساب المواطن للعزاب والمطلقات والأرامل وكافة الفئات المستهدفة في برنامج حساب المواطن الجديد.

طريقة تسجيل حساب المواطن مستخدم جديد

التقديم في برنامج حساب المواطن يتم عبر المنظومة الإلكترونية للبرنامج على شبكة الإنترنت، حيث يتمكن المتقدم من تقديم مصوغات التسجيل في الدعم عبر بوابة حساب المواطن الإلكترونية وإدخال كافة البيانات المطلوبة عبر البوابة، ويجب على المتقدم مراجعة كافة البيانات المدخلة قبل إرسال الطلب حتى لا يتم طلب الحصول على الدعم، حيث تقوم الجهة المختصة بالبرنامج بمراجعة كافة طلبات التسجيل في الدعم ومراجعة الوثائق المقدمة في الطلب مع الجهات الرسمية ذات الصلة، ويتم رفض الطلب في نتائج أهلية الدعم في حال تقديم مستندات منتهية غير سارية الصلاحية أو عند تحايل المتقدم بإدخال بيانات خاطئة عبر البوابة، وفيما يلي نقدم طريقة التسجيل في حساب المواطن مستخدم جديد:

زيارة موقع حساب المواطن الإلكتروني. انقر على إنشاء حساب جديد ثم قم بتعبئة البيانات التالية في المربعات المعدة لها: إدخال رقم الهوية الوطنية.

وضع رقم الهاتف الجوال.

تسجيل تاريخ الميلاد للمتقدم. قم بتسجيل الدخول على البوابة من خلال إدخال كلمة المرور المؤقتة التي وردت على رقم الجوال للمتابعة في التسجيل. يطلب النظام تغيير كلمة السر المؤقتة. تعبئة الخانات الفارغة بالبيانات التالية: البيانات العامة الخاصة بالمتقدم على الدعم.

معلومات خاصة بالحساب المصرفي للمتقدم.

تحديد عنوان المسكن بالتفصيل.

إدراج الدخل الإجمالي للأسرة المتقدمة.

كتابة البيانات المطلوبة التي تتعلق بالعقارات المملوكة.

إدخال بيانات التابعين. إرفاق كافة المستندات والوثائق ورفعها عبر المنصة. مراجعة البيانات والمستندات المرفوعة. الإقرار على صحة البيانات المدخلة.

نقدم لكم من خلال الفقرة التالية كيفية تسجيل دخول حساب المواطن عبر رابط البوابة الإلكترونية للبرنامج للاستفادة من كافة الخدمات المقدمة عبر منصة برنامج حساب المواطن الإلكترونية للمستفيدين من الدعم، حيث يمكنكم من خلال دخول حساب المواطن الاعتراض على أهلية حساب المواطن والاستعلام عن نزول الدفعة الجديدة واستخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية لمعرفة كم مبلغ حساب المواطن لكل فرد ومعرفة القيمة التقريبية للدعم، كما يمكن خلال الدخول على البوابة تحديث البيانات في حساب المواطن في حال حدوث أي تغيير على البيانات المسجلة في البوابة سواء بيانات المسكن أو أرقام الهواتف أو البريد الإلكتروني أو تغيير الحساب البنكي.

طريقة تسجيل دخول حساب المواطن

بوابة حساب المواطن الإلكترونية توفر الوقت والجهد على المستفيدين من البرنامج في حال رغبتهم في التسجيل في الدعم أو الاستعلام عن نزول الدعم، كما نقدم رابط حاسبة حساب المواطن الجديد، أو التواصل مع رقم حساب المواطن للشكاوى وعرض المشكلات والمقترحات، ففي حال رغبة المواطن في إنهاء هذه الخدمات عليه إتباع طريقة حساب المواطن تسجيل دخول بالخطوات التالية:

الانتقال إلى رابط دخول حساب المواطن الموقع الرسمي. تعبئة بيانات الدخول في الخانات المخصصة لها. إضافة اسم المستخدم. وضع كلمة المرور التي تم إرسالها من خلال رقم الجوال في رسالة نصية. تدوين رمز التحقق المرئي للتأكد من المستخدم ليس بفيروس. اضغط على خيار تسجيل الدخول.

شروط التسجيل في حساب المواطن

أعلن القائمين على برنامج حساب المواطن عن شروط أهلية حساب المواطن وإنشاء حساب المواطن مستفيد جديد والتقدم في الدعم، حيث يقوم فريق مختص بالتحقق من استيفاء المتقدم لشروط الحصول على الدعم من برنامج حساب المواطن، وعلى الراغبين في التقديم على برنامج حساب المواطن قراءه الشروط التالية:

حدد النظام من ضمن شروط التسجيل في البرنامج أن تكون البيانات المقدمة من المتقدم عبر البوابة الإلكترونية متوافقة مع البيانات والمعلومات الموثقة لدى الجهات الرسمية ذات الصلة. يشترط أن يكون دخل الأسرة المتقدمة لا يتعدى الحد المانع لاستحقاق حساب المواطن، ويتم تحديد هذا الحد على حسب عدد أفراد الأسرة وعدد الأفراد الذين هم فوق 18 عاما في الأسرة المتقدمة. يشمل مستحقي الدعم من حساب المواطن على الفئات التالية: أن يكون المستفيد من أبناء المرأة التي تتمتع بالجنسية السعودية والتي تزوجت من رجل غير سعودي “أجنبي”.

يشترط ألا يكون المستفيد من الدعم مسجونا في أحد السجون.

يجب ألا يكون المتقدم بأحد دور الإيواء الحكومية.

إقامة المستفيد إقامة دائمة في المملكة.

حاملي بطاقات التنقل السارية لهم يحقق التسجيل بالدعم. الجنسية السعودية للمتقدم من شروط الأهلية. عدم تواجد المتقدم خارج السعودية خلال السنة السابقة للتقديم في الدعم.

طريقة الاستعلام عن بياناتي في حساب المواطن

نجد عمليات بحث مكثفة عن كيفية حصول المستفيدين من دعم حساب المواطن على البيانات المسجلة في حسابهم الشخصي على بوابة حساب المواطن الإلكترونية، حيث يمكن للمستفيد إجراء الاستعلام عن البيانات عبر البوابة لاستعادة البيانات المدرجة، وتعتبر هذه الخدمة مجانية لجميع المسجلين في موقع حساب المواطن على شبكة، ويتم ذلك من خلال تتبع خطوات سهلة وبسيطة نستعرضها لكم من خلال النقاط التالية:

الذهاب إلى بوابة حساب المواطن وتسجيل الدخول من خلال إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح. قم بالضغط على أيقوني حسابي الموجودة بالواجهة الرئيسية للبرنامج. انقر على تبويب الاستعلام. اضغط على خيار الاستعلام برقم الهوية الوطنية. إدراج رقم الهوية الوطنية. اكتب رمز التحقق بشكل صحيح. انقر على كلمة الاستعلام.

كم مبلغ حساب المواطن للفرد

يحدد برنامج حساب المواطن نصيب الفرد من الدعم بناء على عدة مؤشرات، حيث يتأثر قيمة الدعم بعدد التابعين في الأسرة وأعمارهم ومستوى الدخل الكلي للأسرة والحالة الصحية للتابعين، ويذكر أن الحد الأدنى للفرد في حساب المواطن هو 300 ريال سعودي، حيث يسعى القائمين على برنامج حساب المواطن إلى تحقيق الحماية الكاملة للمواطنين بالسعودية من الآثار المباشرة وغير المباشرة الإصلاحات الاقتصادية التي تتم في المملكة وتقديم الدعم للأسر المستفيدة التي تساعدهم على مواجهة الأزمة الاقتصادية وغلاء الأسعار الرهيب التي يعاني منها دول العالم كله، كما يسعى المسؤولين عن البرنامج إلى إعادة توجيه المنافع الحكومية من خلال تقديم الدعم للمواطن عبر منصة موحدة، وتشجيع الأسر السعودية على الاستهلاك الرشيد للمياه ومنتجات الطاقة المختلفة، ومن خلال الآتي نقدم لكم جدول حساب المواطن الجديد والحد المانع للاستحقاق في حساب المواطن 1444:

وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض بعد إلقاء الضوء على نظام حساب المواطن الجديد بعد إعادة فتح التسجيل في الدعم للمستفيدين الجدد وشروط التسجيل في حساب المواطن لكافة الفئات، كما قمنا بعرض الفئات المستهدفة من الدعم ورابط التسجيل في حساب المواطن الجديد وكيفية التواصل مع فريق خدمة المستفيدين للبرنامج، وعرضنا من خلال هذا المحتوى جدول حساب المواطن الجديد والحد المانع لحساب المواطن ونصيب الفرد من حساب المواطن.