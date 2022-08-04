بايدن يدين الحكم على لاعبة السلة الأمريكية بالسجن 9 سنوات فى روسيا

جدة - نرمين السيد - أدان الرئيس الأمريكى جو بايدن الحكم الصادر عن محكمة روسية بسجن لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتنى جرينير 9 سنوات، واصفا الحكم بأنه "ظالم"، فى تهمة جلب مواد مخدرة إلى روسيا.





وجاء فى بيان على الموقع الرسمى للبيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الرئيس جو بايدن قال "اليوم، صدر حكم بالسجن ضد المواطنة الأمريكية بريتنى جرينير، وهو تذكير آخر بما يعرفه العالم بالفعل: هو أن روسيا تحتجز بريتنى ظلما".

وتابع بايدن إنه أمر غير مقبول، وأدعو روسيا للإفراج عنها فورا حتى تكون مع أسرتها وأحبائها وأصدقائها وزملائها فى الفريق.

وأضاف ستواصل إدارتى العمل بدأب وستسعى لاستخدام كل السبل الممكنة لإعادة بريتنى وبول ويلان إلى الوطن بأمان فى أقرب وقت ممكن.

وأصدرت محكمة خيمكى الروسية فى موسكو حكما بسجن لاعبة الباسكت الأمريكية بريتنى جرينير 9 سنوات وغرامة قدرها مليون روبل (16500 دولار) لاتهامها بتهريب المخدرات.

وأدانت المحكمة فى وقت سابق اليوم جرينير بتهريب وحيازة المخدرات.

وفى ذات السياق، قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، فى بيان نشر على موقع الخارجية الأمريكية، "إن الحكم الذى صدر اليوم من قبل محكمة روسية على المواطنة الأمريكية بريتنى جرينر بالسجن لمدة تسع سنوات يضاعف من ظلم احتجازها غير المشروع".

وأضاف "لا شيء فى قرار اليوم يغير تصميمنا على أن جرينر محتجزة ظلما، وسنواصل العمل لإعادتها وزميلها المواطن الأمريكى بول ويلان المحتجز ظلما إلى الوطن، هذه أولوية مطلقة لى وللإدارة".

وأكد وزير الخارجية الأمريكى، فى بيانه، أن الإدارة الأمريكية ستواصل الضغط من أجل معاملة عادلة وشفافة لجميع المواطنين الأمريكيين المحتجزين فى روسيا.