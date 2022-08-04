واشنطن بوست: إدارة بايدن تخطط لإعلان جدرى القرود حالة طوارئ صحية عامة

جدة - نرمين السيد - وقال مسؤولان، إن الإعلان سيأتى من وزير الصحة والخدمات الإنسانية كزافييه بيسيرا، الذى من المتوقع أن يناقش الخطة فى مؤتمر صحفى.

وقال المسؤولون إن ذلك سيسمح أيضًا بمزيد من المرونة فى كيفية إدارة الإمداد الحالى من اللقاحات.

يأتى إعلان الإدارة فى أعقاب قرارات مماثلة اتخذها مسؤولو الصحة فى نيويورك وكاليفورنيا وإلينوى وقادة الصحة العالمية.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية فى 23 يوليو الماضى، أن جدرى القرود يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا ، وهو أعلى مستوى تحذير لها، بعد تفشى المرض المؤكد فى حوالى 70 دولة لم ينتشر فيها الفيروس تاريخيًا.