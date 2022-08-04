لليوم السادس على التوالى.. فحوصات بايدن لكورونا لا تزال إيجابية

جدة - نرمين السيد - قال كيفن أوكونور، طبيب الرئيس الأمريكى جو بايدن، إن الاختبارات التى أجريت، اليوم الخميس، للرئيس الأمريكى لاتزال إيجابية لليوم السادس على التوالى، لكنه يشعر بأنه "جيد جدا".





وقال لأوكونور، فى إفادة للبيت الأبيض، نقلت عنها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إن نتائج اختبار كوفيد-19 لبايدن كانت إيجابية بعد ستة أيام من إصابته الثانية بكوفيد-19، الأمر الذى لوحظ فى بعض المرضى الذين يتناولون العلاج المضاد للفيروسات "باكسلوفيد".

ونوه إلى أن الرئيس الأمريكى ثبتت إصابته أولا بـ كوفيد-19 فى 21 يوليو وأنهى عزلته الأسبوع الماضى، قبل أن تعود نتيجة الاختبارات إلى إيجابية مرة أخرى السبت الماضى.

وأضاف "الرئيس يشعر بحالة جيدة اليوم. لا يزال يعانى من سعال متقطع جدا، لكنه يتحسن ويظل نبضه ودرجة حرارته وضغط دمه ومعدل تنفسه وتشبعه بالأكسجين طبيعيا تماما ورئتيه لا تزالان نظيفتان".

ومن المتوقع أن يستمر بايدن فى العزلة فى مقر الإقامة فى البيت الأبيض حتى تحول نتيجة اختباره إلى سلبية.