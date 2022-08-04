نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط شغّال .. الموعد وخطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الأول برقم الجلوس وكيفية حساب نسبة النجاح % في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الثانوية العامة 2022 تظهر بعد ساعات قليلة، حيث من المقرر أن تظهر النتيجة في بداية الأسبوع المقبل كأقصى تقدير، وقد أعلن مسبقًا السيد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2022، وكان الموعد المحدد في الأسبوع الأول من شهر أغسطس، هذا وقد أكدت مصادر مسؤولة في الوزارة أن النتيجة الآن بالمراحل الأخيرة، حيث من المتوقع أن يتم طباعة النتائج بعد ساعات ليتم عرضها على الدكتور طارق شوقي لاعتمادها والاعلان عن النتيجة، حتى يتسنى للطالب في الثانوية العامة الاستعلام عن نتيجته والتعرف على الدرجات ونسبة النجاح برقم الجلوس من خلال موقع الوزارة المعني برفع النتائج.

نتيجة الثانوية العامة 2022

يتم تفعيل نتائج الثانوية العامة على موقع وزارة التربية والتعليم بعد الانتهاء من اعتماد النتيجة ورفع النتيجة أون لاين بعد الكشف عن أسماء أوائل الطلبة بالثانوية العامة بالشعب المختلفة، هذا ومن المقرر أن تظهر نتيجة الثانوية العامة على رابط موقع الوزارة لتتضمن درجات المواد المقررة على الطلاب بالصف الثالث الثانوي، وحالة الطالب إن كان ناجح أو راسب، والطالب المقرر دخوله دور ثاني للامتحانات، ليتهيأ بعدها عند النجاح للتنسيق بالمرحلة الثالثة.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الأول

يتم استخراج نتيجة الصف الثالث الثانوي، والكشف عن درجات ونسبة نجاح الطالب المتضمنة في نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الأول بعد اعتماد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني النتيجة رسميًا، حيث يتم الاستعلام عن النتيجة الكترونيًا من خلال اتباع الخطوات التالية:

زيارة رابط موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الرسمي.

ثم الدخول إلى قسم نتائج الامتحانات الثانوية العامة.

اختيار الشعبة علمية أو أدبية.

كتابة رقم جلوس الطالب.

ثم النقر على عرض للاستعلام عن النتيجة.

تظهر النتيجة بالدرجات والنسبة والحالة.

كيف يمكنني احتساب نسبتي في الثانوية العامة

يتم احتساب قيمة النسبة المئوية لنتيجة الطالب في الثانوية العامة بعد ظهور النتيجة بالمعادلة التالية:

يتم جمع المواد الأساسية التي تدخل في المجموع.

ثم يتم قسم الناتج “درجات الطالب في الثانوية” على المجموع الكلي وهو 410

يتم ضرب الناتج في 100 لتظهر النتيجة.

على سبيل المثال:

إذا كان مجموع درجات الطالب 380 درجة، يتم قسمها على 410 فيكون 380 ÷ 410 = 0.9268 ثم يتم ضرب الناتج في 100 فتكون النسبة 92.68%