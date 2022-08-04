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عمر شويل - جدة طلب مساعدة صندوق زكاة الإمارات من خلال بيت أبو ظبي المالي لمساعدة المحتاجين، حيث يتم سنويا تقديم ملايين الدراهم إلى المحتاجين من أبناء الشعب الإماراتي والمقيمين وأصحاب الوضع الخاص، حيث تشمل منظومة المساعدات العديد من فئات المجتمع من الذين لديهم احتياجات مالية ولا يمكنهم الوفاء بها، وقد أطلقت دولة الإمارات مؤخرا العديد من المشروعات الاجتماعية لمساعدة المحتاجين واتاحت التقديم الإلكتروني برقم الهوية الوطنية الموحدة للحصول على المساعدات المالية.

طلب مساعدة صندوق زكاة الإمارات zakatfund.gov.ae تسجيل دخول بالهوية الرقمية

وقد قام الشيخ محمد بن زايد بإطلاق المشروع السكني في بداية هذا العام لتسجيل غير القادرين، والذين ليس لديهم سكن أو يكون السكن الخاص بهم صغير ولا يتناسب مع عدد الأسرة، وأيضا المتضررين، وقد قام الآلاف بالتسجيل في البرنامج السكني للحصول على السكن من مشروعات وزارة الإسكان الاجتماعية، وتم تقديم الدفعة الأولى والثانية من المقبولين في البرنامج وتقديم الدعم لهم.

وأكدت الوزارة إتاحة الخدمات السكنية للمواطنين للحصول على المخططات السكنية الجاهزة، بما يسر عليهم ويكون أوقر لهم في الإنفاق، كما يتم توجيه قرض لا يسترد إليهم لتأثيث هذا المنزل أو إجراء التعديلات المناسبة التي تتناسب مع الاسرة الحاصلة على الشقق السكنية.

كيف اقدم طلب مساعدة الزكاة بالهوية الوطنية الموحدة

يتم تسجيل الدخول على بيت الزكاة الإماراتي في إمارة أبو ظبي. يقوم المتقدم بتسجيل رقم الهوية والبريد الإلكتروني. يتم التسجيل.

خدمة طلب الزكاة من صندوق بيت الزكاة في أبو ظبي

أتاحت دولة الإمارات الهوية الوطنية الموحدة للتسجيل في جميع الخدمات المقدمة من الدولة لجميع المواطنين، وتتيح البطاقة والهوية الموحدة أن يتم تسجيل بيانات المواطن بالطريقة الأكثر دقة، ويستقبل بيت الزكاة تسجيلات رب الاسرة وفق شروط التسجيل، بالخطوات التالية.

يقوم صندوق بيت الزكاة في أمارة أبو ظبي في بداية هذا العام 2022 بفتح باب التقديم والتسجيل في طلب المساعدات الحكومية للمحتاجين، حيث يشمل برنامج الدعم فئات المحتاجين، من المقيمين أو الإماراتيين، ويشمل الفئات التالية:

أصحاب الدخل المنخفض، والذي شمله في الأساس صندوق تنمية المجتمع، إلا أن الصندوق له فئات خاصة لا تقبلها وزارة تنمية المجتمع.

الشيوخ والأرامل والمطلقات والذين ليس لديهم الدخل الكافي أو المقدرة على العمل والكسب.

أصحاب الحاجات من المعاقين وأصحاب الامراض المزمنة.

يتم تقديم المساعدات السكنية لغير القادرين.

ويجب الإشارة إلى أن صندوق الزكاة الإمارتي هو هيئة زكوية، والهدف من الصندوق زيادة الوعي بأهمية إخراج الزكاة، وذلك لكونها تؤدي دور هام للتكافل الاجتماعي وتنمية المجتمع، كما أن الزكاة فريضة شرعية تستفيد منها شرائح المجتمع الفقيرة والمحتاجة على اختلافها، وذور الصتدوق هو صرف الزكاة في مصارفها الشرعية التي تسمى “مصارف الزكاة”.

طلب مساعدة صندوق الإمارات للزكاة zakatfund.gov.ae

أما عن تاريخ نشأت صندوق الزكاة الإماراتي، فكانت نشأته في الرابع عشر من شهر ذي الحجة 1423، الموافق 15 نوفمبر 2003، وذلك من خلال القرار الذي أصدره صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، وذلك بالقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2003 القاضي بإنشاء صندوق الزكاة، والصندوق عبارة عن كيان مؤسسي مستقل الأهلية القانونية، ومنذ نشأت صندوق الزكاة يمارس عمله في كافة الأعمال والتصرفات الكفيلة بتحقيق أغراضها، والصندوق يتبع مباشرة لمجلس الوزراء الإماراتي.