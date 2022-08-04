اليابان تطالب الصين بالوقف الفورى لمناوراتها العسكرية حول تايوان

جدة - نرمين السيد - طالب وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، اليوم الخميس، الصين بضرورة الوقف الفورى لمناوراتها حول مضيق تايوان، خاصة بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تايبيه هذا الأسبوع.





ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، قال وزير الخارجية اليابانى: "لابد أن تعلم الصين إن مثل هذه الأفعال ستؤثر بشكل خطير على السلام الكامل داخل المنطقة واستقرار المجتمع الدولى، وعليها التوقف فورًا عن المناورات العسكرية".

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