الأنباء الفرنسية: عبور 22 طائرة صينية فوق الخط الفاصل لمضيق تايوان

جدة - نرمين السيد - نقلت قناة إكسترا نيوز، عن وكالة الأنباء الفرنسية، قولها إن وزارة الدفاع التايوانية، أعلنت عبور 22 طائرة صينية فوق الخط الفاصل فوق مضيق تايوان.





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