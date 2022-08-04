نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط هوندا سيفيك 2023 أحدث جيل من البطل عالي الأداء بـ800 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر سيارة هوندا سيفيك 2023 Honda Civic Type R واحدة من أكثر السيارات إثارة في العالم. وبالرغم من أن سيفيك موجودة في السوق منذ عام 1972، لكن الشركة أطلقت العنان لإصدار Civic Type R في العالم في عام 1997. بالنسبة لأي شخص ليس على دراية به ، فإن هوندا Civic Type R هي البديل عالي الأداء من سيفيك. فهي تجمع بين كل ما يجعل من سيفيك العادية مميزة. كما تم تحسين الأداء بشكل كبير حيث تبدو السيارة أكثر رياضية من سيفيك القياسية. وكشفت هوندا النقاب عن أحدث جيل من البطل عالي الأداء، والذي ينتقل إلى النظام الأساسي الأكثر حداثة إلى جانب Civic القياسي و Civic Si.

تصميم هوندا CTR

بناءً على الانطباعات الأولى، فإن النسخة الجديدة من النوع هوندا CTR لديها الكثير لتقدمه. تجلب هذه النسخة معها كل الأداء الذي يتوقعه المعجبون بهذه السيارة التي تعتبر أكثر نضجًا بكثير من الطراز السابق. ليس هذا فقط ، ولكن من المتوقع أن تكون هوندا سيفيك Civic Type R 2023 هي أقوى من هوندا سيفيك سبورت وأي النسخة الأقوى من Civic Type R التي تم بناؤها على الإطلاق. السيارة تأتي مع محرك توربو سعة 2.0 ليتر ينتج قوة قصوى تزيد عن 306 حصانًا.

معدل التسارع والكفاءة على الطريق

السرعة هي أحد التفاصيل الأخرى التي كانت شركة هوندا ولا تزال متشددة بشأنها. وبالرغم من عدم الإفصاح عن كافة تفاصل الموديل الجديد، يمكننا أن نفترض أن هذا النموذج سيكون أسرع من النموذج السابق. كان سيارة هوندا سيفيك 2021 تتسارع من صفر إلى 60 ميلاً في الساعة بمعدل 5.1 ثانية فقط. كان ذلك سريعًا جدًا بالنسبة لهوندا سيفيك من أي نوع. أيضًا، سيسعد عشاق ناقل الحركة اليدوي بمعرفة أن هذه السيارة بها ناقل حركة بـ 6 سرعات، وفقًا لهوندا.

هوندا سيفيك 2023 من الداخل

تم تحسين التصميم الداخلي من السيارة أيضًا. تتميز السيارة بمقاعد رياضية مطورة، مصممة بشكل مثالي لتأمين السائق بالإضافة إلى الحماية التي توفرها أحزمة الأمان. أيضا تأتي المقاعد، جنبًا إلى جنب مع فرش الأرضية بالون الأحمر. يمثل هذا التغيير اللوني هوية Civic Type R الجديدة. إحدى نقاط التصميم الصغيرة ولكنها مهمة وهي تضمين شارة Type R على لوحة القيادة التي تتضمن رقم بنية السيارة.

سعر هوندا سيفيك تايب آر

في الأسواق العالمية من المتوقع أن يصل سعر سيفيك تايب آر إلى 39 ألف دولار. في السعودية يمكن طرح سيفيك 2023 عند 146 ألف ريال. كما يمكن تقسيط سيفيك 2023 بـ800 ريال أو أقل حسب الدفعة المقدمة.