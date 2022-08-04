moe.gov.eg استخراج نتائج الثانوية العامة 2022 دور اول من موقع وزارة التربية والتعليم ادبي وعلمي برقم الجلوس

استخراج نتائج الثانوية العامة 2022 دور اول الان نستعرضها ونوافيكم كيفية إتمام هذا الاستخراج بعد الإعلان الرسمي الذي خرج عن وزارة التربية والتعليم على ان الوزارة ستعمل فى اليومين القادمين على مساعدة جميع الطلاب على اجراء الاستعلام عن نتائجهم بمنتهي السهولة الممكنة وذلك فور اتباع مجموعة من الخطوات التي سنوافيكم بها ونتابعها أمام حضراتكم عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

استخراج نتائج الثانوية العامة 2022 دور اول

من المرتقب ان تبدأ وزارة التربية والتعليم فى الساعات القادمة اعلان ظهور نتائج الثانوية العامة 2022 دور اول، حيث سيعقد على الهواء مباشرة مؤتمر صحفياً من خلاله سيتم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة حيث سيذاع مجريات المؤتمر الصحفي على الهواء مباشرة على التلفزيون المصري على ان يتم من خلال هذا المؤتمر توجيه الدعوة أمام طلاب شهادة الثانوية العامة على الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والبدء فى إجراء الاستعلام عن نتائجهم فى الشعبة الأدبية والعلمية، على ان يتم التأكيد على ان نتائج الثانوية العامة تعلن اون لاين بعد هذا المؤتمر مباشرة والذي سيعقد بموجب بيان وزارة التربية والتعليم رسمياً قبل يوم الاحد الموافق ميلادياً اليوم السابع من أغسطس، لذا ومن خلال الفقرة التالية من هذا المقال الان سنتابع امام حضراتكم الان خطوات وطرق اجراء الاستعلام عن تلك النتائج

خطوات استعلام عن نتائج الثانوية العامة

الان نعمل على عرض بالخطوات طريقة اجراء الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة اون لاين فى جميع المحافظات المصرية وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم على النحو التالي:-