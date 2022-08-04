نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر moe.gov.eg استخراج نتائج الثانوية العامة 2022 دور اول من موقع وزارة التربية والتعليم ادبي وعلمي برقم الجلوس في المقال التالي
استخراج نتائج الثانوية العامة 2022 دور اول الان نستعرضها ونوافيكم كيفية إتمام هذا الاستخراج بعد الإعلان الرسمي الذي خرج عن وزارة التربية والتعليم على ان الوزارة ستعمل فى اليومين القادمين على مساعدة جميع الطلاب على اجراء الاستعلام عن نتائجهم بمنتهي السهولة الممكنة وذلك فور اتباع مجموعة من الخطوات التي سنوافيكم بها ونتابعها أمام حضراتكم عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز
استخراج نتائج الثانوية العامة 2022 دور اول
من المرتقب ان تبدأ وزارة التربية والتعليم فى الساعات القادمة اعلان ظهور نتائج الثانوية العامة 2022 دور اول، حيث سيعقد على الهواء مباشرة مؤتمر صحفياً من خلاله سيتم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة حيث سيذاع مجريات المؤتمر الصحفي على الهواء مباشرة على التلفزيون المصري على ان يتم من خلال هذا المؤتمر توجيه الدعوة أمام طلاب شهادة الثانوية العامة على الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والبدء فى إجراء الاستعلام عن نتائجهم فى الشعبة الأدبية والعلمية، على ان يتم التأكيد على ان نتائج الثانوية العامة تعلن اون لاين بعد هذا المؤتمر مباشرة والذي سيعقد بموجب بيان وزارة التربية والتعليم رسمياً قبل يوم الاحد الموافق ميلادياً اليوم السابع من أغسطس، لذا ومن خلال الفقرة التالية من هذا المقال الان سنتابع امام حضراتكم الان خطوات وطرق اجراء الاستعلام عن تلك النتائج
خطوات استعلام عن نتائج الثانوية العامة
الان نعمل على عرض بالخطوات طريقة اجراء الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة اون لاين فى جميع المحافظات المصرية وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم على النحو التالي:-
- فتح موقع وزارة التربية والتعليم
- اختيار ايقونة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة
- البدء فى تحديد الدور الاول
- البدء فى اختيار ادخال اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها
- قم بإدخال رقم الجلوس الخاص فى الخانة المخصصة لها
- قم بعدها بتحديد الشعبة ان كنت تابع لطلاب الشعبة الأدبية والعلمية
- حدد المحافظة والمدرسة التابع اليها فى الايقونة المخصصة لها
- اضغط على ايقونة استعلام وبهذا ستكون النتيجة معلنة أمامك بعدما ان يتم الاعلان عن اعتماد ظهورها الرسمي من الوزارة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر moe.gov.eg استخراج نتائج الثانوية العامة 2022 دور اول من موقع وزارة التربية والتعليم ادبي وعلمي برقم الجلوس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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