نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “moi.gov.eg” التقديم لكلية الشرطة 2022 موقع وزارة الداخلية المصرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف معكم على طريقة التقديم لكلية الشرطة 2022، وهذا عبر موقع وزارة الداخلية المصرية، حيث زاد البحث عنها بشكل مكثف بين الطلاب والطالبات منذ أيام، وخاصة بعد فتح تقديم كلية الشرطة، وفتح ملئ الاستمارات وسحب الملفات، وهذا سواء كان من قبل الجامعيين (التقديم على الضباط المتخصصين)، أو من خريجي المرحلة الثانوية العامة أو الأزهرية وشهادات المعادلة من داخل وخارج مصر، وسنتعرف معكم في هذا المقال على شروط القبول، وكذلك موعد الالتحاق بكلية الشرطة المصرية العام 2022، كما سنضع لكم رابط التقديم عبر موقع وزارة الداخلية بالأسفل، فاقرأوا حتى النهاية.

قبول دفعة جديد أكاديمية الشرطة 2022

وقد تم عمل مؤتمر صحفي منذ حوالي 10 أيام وهذا من قبل مدير كلية الشرطة اللواء هاني أبو المكارم، حيث أعلن عن شروط التقديم لكلية الشرطة، والتنسيق الخاص بالتقديم هذا العام، وقام السيد وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق بالتصديق على قبول دفعة جديدة بأكاديمية الشرطة المصرية هذا العام، وهذا لدفعة طلاب الثانوية، ودفعة الضباط المتخصصين من خريجي الكليات التي تمثل احتياجا في قطاع الداخلية المصرية.

وبدأ بالفعل فتح باب التسجيل وسحب الملفات للالتحاق بكلية الشرطة في مطلع شهر أغسطس 2022 ميلادية، وقام الكثير من الطلاب وخاصة من الثانوية الازهرية والجامعيين بالتقديم، وينتظر طلاب الثانوية العامة ظهور نتائجهم حتى يقوموا بالتقديم، وهذا سواء في كلية الشرطة أو الكليات العسكرية في مصر، والتي تابعناها معكم أيضا في موقعكم ثقفني.

شروط الالتحاق بكلية الشرطة 2022 – 2023

وأعلنت الكلية عن الشروط العامة في المؤتمر الصحفي، وننصح كل الراغبين في تقديم طلبات الالتحاق وملئ استمارة البيانات بالتأكد من توافر الشروط التالية فيهم، وهذا حتى لا يضيعوا الكثير من الوقت والمجهود في التقديم للكلية، وذلك عبر متابعة هذه الشروط:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية، هو ووالديه وأجداده، ومن أصل مصري وغير مجنس أو مقدم على جنسية أخرى.

حسن السير والسلوك، وعدم وجود حكم على الطالب أو اقربائه حتى الدرجة الرابعة مخل بالشرف أو الأمانة.

الطول لا يقل عن 170 سم.

يتم القبول للحاصلين على شهادة الثانوية العامة والثانوية الازهرية والشهادات المعادلة، وهذا حسب التنسيق الذي سنتابعه معكم في الفقرة المقبلة.

بالنسبة لدفعة الضباط المتخصصين ، يتم القبول من خريجي الليسانس والتربية الرياضية بشكل أساسي، وباقي الكليات أيضا في التخصصات المطلوبة، ولكن يختلفون في التقدير العام، وهذا ما سنتابعه في فقرة التنسيق.

، يتم القبول من خريجي الليسانس والتربية الرياضية بشكل أساسي، وباقي الكليات أيضا في التخصصات المطلوبة، ولكن يختلفون في التقدير العام، وهذا ما سنتابعه في فقرة التنسيق. اجتياز كافة اختبارات المتعلقة بالقبول، والقيام بقفزة الثقة من اول مرة وبدون تردد من ارتفاع 7 متر تقريبا في حمام السباحة.

تنسيق كلية الشرطة 2022/2023

وأما بالنسبة للتنسيق، فقد تم أعلنت عنه الاكاديمية في المؤتمر الصحفي المذكور أعلاه، حيث إنه يجب على من يرغب في الدراسة بالكلية للعام الدراسي الجديد 2022، فيجب ألا يقل المجموع حسب المؤهل كما يلي:

الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والثانوية الازهرية، لا تقل النسبة الخاصة بهم عن 65 بالمئة.

حاملي ليسانس الحقوق والتربية الرياضية التقدير الكلي مقبول أو أعلى.

شهادات البكالرويوس في الكليات الأخرى، فيجب ألا يقل التقدير الكلي عن “جيد”.

ويجب على الجميع أن تكون سنة المؤهل 2022 أو 2021 على الأكثر.

مواعيد التقديم على الكلية

وأما بالنسبة للمواعيد المحددة للتقديم، فقد بدأ التقديم بالفعل، حيث يبدأ من أول أغسطس، وبالنسبة لموعد الانتهاء، فلم يتم الاعلان عنه، ولكن حسب خبرتنا، فإن تقديم كلية الشرطة يتم اغلاقه على الاكثر في منتصف شهر سبتمبر، وبعدها تظهر نتائج التقديم في بداية شهر 10 حتى شهر 11.

فتابعوا لتتعرفوا على طريقة التقديم عن طريق الانترنت، وننصحكم بان تستخدموا جهاز حاسب آلي في التقديم بدلا من الموبايل، فتابعوا معنا.

رابط التقديم لكلية الشرطة 2022

وقد تم الإعلان عن أن التقديم للكلية هذا العام سيكون عبر موقع كلية الشرطة الرسمي، وأما بالنسبة لموقع الاكاديمية academy الذي تم التقديم من خلاله الأعوام الماضية، فلن يتم العمل به هذا العام، وسيكون التعامل واستمارة التقديم وموعد سحب الملف عبر موقع وزارة الداخلية الرسمي والذي يبدأ من بداية الشهر الجاري، وهذا عبر اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى بوابة وزارة الداخلية الالكترونية عبر الرابط الرسمي moi.gov.eg .

. انزل إلى الخدمات الإلكترونية.

اضغط على الإلتحاق بأكاديمية الشرطة.

ثم انقر على أيقونة إنشاء حساب جديد.

ادخل البيانات الخاصة بك بشكل صحيح.

بعد انشاء الحساب سجل الدخول به، ثم اضغط على التقديم لكلية الشرطة.

قم بتعبئة الاستمارة الخاصة بالتقديم بالبيانات الصحيحة، وبعدها اضغط على حفظ.

ثم اطبع الاستمارة، وسيظهر بها الموعد المحدد للتوجه إلى مقر الكلية لسحب الملفات ودفع المصاريف.

وفي حالة اذا وجدتم أي مشكلة أو تريدون اي استفسار، فنحن تحت امركم في موقعكم ثقفني، فاتركوا لنا تعليقا ولا تترددوا في ذلك.

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