نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم بجامعة الأميرة نورة للوافدات والقبائل النازحة 1444 في المقال التالي
جامعة الأميرة نورة، فقد أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن عن بداية فتح باب التقديم الخاص بالطالبات لغير السعوديات من الوافدات داخل المملكة العربية السعودية وللطالبات من القبائل النازحة، من اجل التقديم للعام الدراسي الجامعي الجديد 1444هـ، علي أن يتم التقديم وفق عدد من شروط القبول والتسجيل الذي يجب أن تتوافر في كل طالبة ترغب بالتقديم، وقد أوضحت الجامعة بأن التقديم يتم بشكل إلكتروني لجميع الطالبات عن طريق بوابة القبول الإلكتروني الموحد الخاصة بالجامعة، وسوف نوضح لكم الشروط الأساسية التي يجب توافرها في جميع المتقدمات، وتوفير الرابط الرسمي من أجل التقديم في جامعة الأميرة نورة.
جامعة الأميرة نورة
يتم التقديم في جامعة الأميرة نورة وفق عدد من المتطلبات والشروط الواجب توافرها في جميع المتقدمات، التي من بينها ما يلي:
- يجب أن يتم الاطلاع على الدليل الخاص بالتخصصات الدراسية في الجامعة من أجل معرفة لغة الدراسة بكل تخصص.
- تقوم الجامعة باستبعاد أي طلب لا يستوفي كافة الشروط أو تقديم المستندات المطلوبة.
- في حالة تقديم أكثر من طلب قبول من جانب كل طالبة خلال الفترة المحدد لها التقديم، فسوف يتم إلغاء جميع الطلبات المقدمة للجامعة.
- يتم التقدم بطلب الانضمام للجامعة والموافقة عليه بشكل إلكتروني، وهذا لا يعني أنه تمت الموافقة النهائية، فيجب أن يتم إشعار الطالبة بالقبول من جانب الجامعة.
- يجب أن توافق كل طالبة وتتعهد بصحة كافة البيانات والمستندات التي تم إدراجها في منصة الجامعة الإلكترونية في طلبها، وفي حال كانت هذه البيانات غير صحيحة فيحق للجامعة أن تقوم باستبعاد الطلب.
- يشترط أن لا يقل العمر الخاص بالمتقدمة عن (17) عام ولا يزيد على (25) عام وذلك لكلاً من المرحلة الجامعية ومرحلة الدبلوم للمعهد الخاص بتعليم اللغة العربية.
تقديم جامعة الأميرة نورة للوافدات
أعلنت الجامعة عن بداية التقديم الإلكتروني في تخصصاتها المختلفة بداية من يوم الأحد الموافق يوم 7 أغسطس الجاري، ويمتد التقديم حتى يوم الخميس الموافق 11 أغسطس، علي أن يتم التقديم عن طريق الدخول إلى بوابة القبول الإلكتروني الموحد التالية (جامعة الأميرة نورة) علماً بأنه إذا انتهت المدة الأصلية الخاصة بالبرنامج فلا يجوز أن تمدد فيما يزيد عن نصفها.
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