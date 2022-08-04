الأن” نتائج القبول الموحد للجامعات rgu-admit.edu.sa عبر البوابة الإلكترونية للقبول الموحد للطالبات

مازال البحث بالمملكة العربية السعودية عن موقع نتائج القبول الموحد للجامعات 1444 والطلاب لكي يتم الاستعلام عن النتائج النهائية لقبول الجامعات من خلال منصة القبول الإلكترونية، واكدت اللجنة الإشرافية على القبول الموحد الإلكتروني للجامعات الحكومية في السعودية ان الموعد النهائي لصدور النتائج هو يوم الخميس الموافق ٤ من شهر أغسطس 2022.

نتائج القبول الموحد للجامعات

يمكن لكافة طلاب المملكة الذي قاموا بالتقدم على مختلف الجامعات السعودية الاستعلام عن نتائج القبول الموحد للجامعات عبر البوابة الإلكترونية للقبول الالكتروني الموحد للطالبات والطلاب، وعلى الموقع الالكتروني للقبول الموحد، وسيتم الإعلان عن عدة جامعات ومن ضمنها ما يلي:

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

جامعة الملك سعود

جامعة الأميرة نوره بنت عبد الرحمن

جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية

جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز.

جامعة شقراء

جامعة المجمعة

الكلية التقنية بالرياض

جامعة طيبة

جامعة جازان

رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموحد للجامعات

بإمكان جميع الطالبات في المملكة العربية السعودية الاستعلام عن نتائج القبول الموحد للجامعات عبر اتباع عدة خطوات على النحو التالي:

رابط نتائج القبول الموحد للطلاب 1444

كما يستطيع كافة الطلاب الاستعلام عن نتائج القبول الموحد للطلاب 1444 في الجامعات السعودية من خلال إجراء بعض الخطوات والتي كما يلي:

قم بالدخول على موقع نتائج القبول للطلاب.

سجل الدخول واستعلم عن النتائج عبر الخطوات التي عرضناه سابقا.

أهداف القبول الإلكتروني الموحد