تقويم التعليم تحدد مواعيد اختبار الرخصة المهنية 2023

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عمر شويل - جدة تقويم التعليم تحدد مواعيد اختبار الرخصة المهنية بسبب تساؤل الكثير من المعلمين بالمملكة عن الموعد المحدد، والرخصة المهنية هي وثيقة تصدر من هيئة تقويم التعليم لكي تؤهل حاملها لممارسة مهنة التعليم.
مواعيد اختبار الرخصة المهنية
تقويم التعليم تحدد مواعيد اختبار الرخصة المهنية حيث أنه سوف يكون في السنة الجديدة 2023 وبالتحديد سوف يكون في أول ربع من العام، وسوف يكون متاح التسجيل على هذه الاختبارات بعد ذلك.
العناصر التي يتم بناء عليها مفاضلة الوظائف التعليمية
نسقت وزارة التعليم مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية معايير الالتحاق بالوظائف التعليمية بشكل عادل ومتوازن، وتراجع الوزارتين تلك المعايير وتدخل تعديلات عليها طوال الوقت بصورة ملائمة لما يجد من متغيرات وظروف، وهي كالتالي:-
المعدل التراكمي : 20%
النسبة المئوية التي تعادل معدل خريجي المؤسسات التعليمية التراكمي هي :
- التقدير العام للمعدل التراكمي يحدد عن طريق طرح الحد الأدنى للتقدير العام الذي حصل عليه المتقدم من الحد الأدنى للتقدير العام الذي يعلوه في كشف الدرجات أو السجل الأكاديمي.
- يجدر التنويه أن القيم المعمول بها للحد الأدنى لنظام النسبة المئوية داخل السعودية هو 90% ممتاز، 80% جيد جدًا، 70% جيد، و60% مقبول.
اختبار الرخصة المهنية (اختبار كفايات) : 60%
نسبة الرخصة المهنية هي 60% أو النسبة التي تعادل 60 درجة وتوزع كما يلي:
- الحد الأعلى لاختبار التخصص هو 40% وتحتسب من 10، ثم تحول إلى درجات.
- الحد الأعلى للاختبار العام 20% وتحتسب من 100، ثم تحول إلى درجات.
أقدمية التخرج : 20 %
يتم حسابها عن كل عام من التاريخ الخاص بالتخرج المكتوب من جانب المتقدم للدرجة العلمية التي يفاضل بها (2 درجة عن كل عام)، وتحتسب تلك الأقدمية كما يلي:
- تحدد فترة الأقدمية الزمنية عن طريق طرح التاريخ الذي تخرج فيه المتقدم والمكتوب عن طريقه من التاريخ الذي ينتهي فيه التقديم، على ألا يتجاوز العشرة سنوات.
- تحسب عدد الأيام بين التاريخ الذي تخرج فيه المتقدم وتاريخ المفاضلة من خلال تحويل الناتج من عملية الطرح السابقة إلى سنوات وأشهر، مع الأخذ في الاعتبار أن الشهر يمثل 30 يوم السنة تمثل 360 يوم.
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