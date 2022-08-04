نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف شراء مديونية قرض عقاري مدعوم في السعودية؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة قام برنامج سكني التابع إلى وزارة الإسكان السعودية بالإعلان عن توفير خدمة شراء مديونية قرض عقاري مدعوم بالإضافة إلى تقديم خدمة السداد المبكر للقرض العقاري المدعوم بناءً على رغبة المستفيدين من الدعم السكني الذي يمكن الاشتراك به من خلال منصة سكني أو صندوق التنمية العقاري ويبحث الكثير عن آلية تحويل مديونية القرض العقاري المدعوم وما هي شروط نقل القرض العقاري المدعوم من بنك إلى بنك آخر، لذلك سنتعرف على تفاصيل شراء مديونية قرض عقاري مدعوم في السعودية.

شراء مديونية قرض عقاري مدعوم

كشف برنامج سكني عن وجود العديد من الخدمات التي تواكب احتياجات وتطلعات المستفيدين من الدعم السكني من بينها تقديم خدمة إعادة جدولة القرض العقاري المدعوم وهو من أشكال الدعم المتوفرة منذ سنوات والتي استفاد منها أعداد كبيرة من المواطنين حاملي الجنسية السعودية، ويمكن أيضًا شراء مديونية قرض عقاري مدعوم وهي من الخدمات المتوفرة على بعض المنتجات السكنية بناءً على بعض الشروط والأحكام.

شروط شراء مديونية قرض عقاري مدعوم

هناك العديد من الشروط التي تضعها جهات التمويل من أجل الاستفادة من الخدمة ولكن كشف البرنامج عن الشروط العامة المطلوبة لخدمة نقل المديونية ومن بينها ضرورة انتظام العميل في سداد الأقساط كما أن عملاء الدعم الكلي أو الجزئي متوفرة لهم الخدمة، ولا تُطبق الخدمة على مستفيدي الدعم من العسكريين.

كيفية نقل المديونية للتمويل العقاري المدعوم الإنماء

من خلال بنك الإنماء يمكن الاستفادة من منتجات الإنماء للتمويل العقاري والتي يشترك بها وزارة الإسكان السعودية بالإضافة إلى صندوق التنمية العقارية ومن أبرز تلك المنتجات هي الحصول على فرصة نقل المديونية ولكن للموافقة يتطلب التالي:

ضرورة فتح حساب لدى البنك أولًا.

الحصول على خطاب تعريف بالراتب وتقديم نسخة من بطاقة الهوية.

تقديم نموذج طلب التمويل إلى البنك والحصول على خطاب بعدم الممانعة في نقل المديونية العقارية.

ضرورة ألا يكون عمر العقار أكثر من ثلاثين عام.

ومن أجل شراء مديونية قرض عقاري مدعوم أو نقل المديونية لا بد من تقديم كافة المستندات المطلوبة منها نسخة من رخصة البناء بالإضافة إلى صورة صك الملكية.