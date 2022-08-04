نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموحد للجامعات rgu-admit.edu.sa نتائج الفرز النهائي القبول الموحد للطلاب في المقال التالي
قامت اللجنة المشرفة على القبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية بالرياض، بالإشارة بان بوابتي القبول الموحد للطلاب والطالبات سيتم الإعلان بها نتائج القبول النهائية للطلاب والطالبات المتقدمين للقبول في العام الدراسي 1444 هـ عبر تلك البوابتين، في جامعات عدد من الجامعات الحكومية بالمملكة العربية السعودية، سنتعرف على كافة تفاصيل هذا القرار مع أهداف القبول الموحد للجامعات في السطور القادمة.
القبول الموحد للجامعات
القبول الموحد للجامعات، يذكر أن موعد التأكيد سيكون بداية من اليوم الخميس ٣ من أغسطس، لينتهي تأكيد القبول عبر البوابتين في تمام الساعة ١٢ ظهراً من يوم الأحد الاتي والموافق 9 من شهر محرم لعام ١٤٤٤، و الموافق 7 أغسطس 2022م، وقامت اللجنة بدعة الطلاب والطالبات المتقدمين في المبادرة إلى تأكيد القبول خلال حساب الطالب أو الطالبة في البوابة قبل انتهاء الموعد المعلن، ويذكر بأنه سيتم استبعاد الطلاب والطالبات إذا لم يتم تأكيد طلب قبولهم عن نهاية الموعد المحدد من بوابتي القبول بشكل نهائي.
رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموحد للجامعات
بإمكان جميع الطالبات في المملكة العربية السعودية الاستعلام عن نتائج القبول الموحد للجامعات عبر اتباع عدة خطوات على النحو التالي:
- • قم بالدخول على الموقع الرسمي للاستعلام عم نتائج القبول الموحد للجامعات.
- • انقر على أيقونة التقديم المسبقة.
- • قم بالاطلاع على نتيجة القبول الموحد.
- • و في حال اذا تم قبول الطالب لابد من تأكيد القبول.
أهداف القبول الإلكتروني الموحد
ليتم تسهيل إجراءات القبول وتوحيدها ليتم توفير الوقت والجهد على الطلاب وأولياء الأمور السعوديين من مشقة الذهاب لمقر الجامعات، واستبعاد تكرار كتابة البيانات في الجامعات.
- رفع نسبة المقبولين في الجامعات و الكليات التقنية من خلال عدم تكرار قبول الطالب لأكثر من جهة والحد من عدم الاستهلاك في المقاعد بسبب انسحاب عدد من الطلاب.
- الاستفادة من كافة الاماكن الشاغرة في الجامعات السعودية والاستثمار بأكبر قدر للإمكانيات الموجودة في كل جامعة.
- مساعدة الطالب من التقديم لأكثر من جامعة و كلية تقنية في نفس التوقيت حسب رغبة الطالب مع قدرته على التعرف على بدائل اخرى مناسبة للطالب أو الطالبة.
- ان تكون إجراءات القبول في الجامعات واضحة، ويتم ضمان فرص متوافقة وعادلة لكافة الطلاب وفقا لشروط القبول المعتمدة لكل كلية.
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