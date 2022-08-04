الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من خطورة حدوث مواجهة نووية



حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 أغسطس 2022 07:33 مساءً - حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من أن خطر حدوث مواجهة نووية أصبح اليوم أكثر حدة مما كان عليه فى العقود الأخيرة، وفقا لروسيا اليوم.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة: لقد اشتد التنافس الجيوسياسى، وأصبح خطر المواجهة النووية أكثر حدة مما كان عليه في العقود الأخيرة.

وفى وقت سابق، نشرت وزارة الدفاع الروسية على موقعها في الإنترنت، اليوم الخميس، إحاطة لرئيس سلاح الحماية النووية والبيولوجية والكيميائية التابع للقوات المسلحة الروسية، إيجور كيريلوف، عرض فيها نتائج تحليل الوثائق المتعلقة بالأنشطة البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا.

وقال كيريلوف - في إحاطته، بحسب وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية - "لقد تم العثور على وثائق تؤكد على الأبحاث التي أجريت في أوكرانيا لعدة سنوات لصالح ما يسمى بـ Big Pharma، في مختبر المركز الطبي في منطقة روبيجنويه بجمهورية لوجانسك الشعبية".

وأضاف: "قامت الشركات الأمريكية والأوروبية بغرض تجنب مخاطر السمعة والتكاليف القانونية، بإجراء تجارب سريرية على المواطنين الأوكرانيين، وكانت رواتب المتطوعين في حدودها الدنيا، وكان يمكن التستر على الوفيات بسهولة"، مشيرا إلى أن الحكومة الأوكرانية استخدمت العسكريين والمواطنين المدنيين ذوي الدخل المنخفض ومرضى مستشفيات الأمراض النفسية لغرض التجارب.