مدعى روسى يطالب بسجن لاعبة كرة سلة أمريكية لمدة 9 سنوات ونصف

جدة - نرمين السيد - وقال المدعى العام، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك، من قاعة المحكمة اليوم الخميس: "أطلب عقوبة سجن مدتها تسع سنوات وستة أشهر وغرامة قدرها مليون روبل ( حوالى 15 ألف دولارا) للاعبة التنس الأمريكية بريتنى جرينر".
يذكر أنه جرى اعتقال جرينير فى مطار شيريميتيفو بموسكو قبل عدة شهور، حيث كشف فحص حقائبها عن وجود عبوة تحتوى على سائل له رائحة مميزة.
وأثبت الفحص أن السائل هو مادة مخدرة من "زيت الحشيش"، وتم فتح قضية جنائية بتهمة تهريب المخدرات. وتنص العقوبة بحسب قانون الجنايات الروسى فى مثل هذه القضايا على السجن لمدة تتراوح من 5 إلى 10 سنوات.
وكان وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، قد دعا، فى وقت سابق، نظيره الأمريكى أنتونى بلينكن إلى العودة إلى نظام "الدبلوماسية الهادئة"، فيما يتعلق بتبادل المواطنين المحتجزين لدى البلدين بدون أى تكهنات أو حشو إعلامى.
يشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكى أعلن مؤخرا أن بلاده تقدمت بمقترح للجانب الروسى لتبادل مواطنيين أمريكييين محتجزين لدى روسيا، هما بريتنى جرينر وبول ويلان، بالمواطن الروسى فيكتور بوت المسجون فى الولايات المتحدة بتهمة تجارة السلاح بشكل غير شرعى.
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