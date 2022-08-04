البحرين تعلن فتح باب التسجيل المسبق للتطعيم الاختيارى المضاد لجدرى القرود

جدة - نرمين السيد - ‏‎ونوهت الوزارة، فى بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم الخميس، بتوافر كميات محدودة من التطعيم حاليا مخصصة للفئات ذات الأولوية حسب البروتوكولات الطبية المعتمدة، والتى تشمل العاملين الصحيين الذين يتعرضون للمصابين أو عيناتهم والمخالطين القريبين من ذوى الخطورة العالية، لافتة بأن كافة الاستعدادات اللوجستية قائمة لتأمين سلاسل إمداد التطعيمات فى ظل الطلب العالمى عليها.

‏‎وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتى ضمن عدة إجراءات استباقية واحترازية تتخذها مملكة البحرين بناء على المستجدات الصحية العالمية المرتبطة بجدرى القرود وبما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية، منوهة بأن الشحنات القادمة للتطعيم ستخصص للذين يرغبون فى أخذ التطعيم المضاد اختياريا من المواطنين والمقيمين بشكل مجانى.

‏‎وأكدت الوزارة جاهزيتها للتعامل مع أى مستجدات فى هذا الشأن حفاظا على الصحة العامة، حيث تم وضع خطة استباقية طارئة تحسبا لأى حالة إصابة وافدة بفيروس جدرى القرود، والتى تضمنت على تفعيل آليات الكشف المبكر للحد من انتشار الفيروس، وتوعية العاملين الصحيين بهذا الفيروس، وآلية الإبلاغ عن الحالات المشتبه بها، وتطوير آليات التشخيص المختبرى للحالات المشتبه بها بالسرعة المطلوبة، ووضع خطط لمتابعة الحالات وحصر المخالطين.

وكانت وزيرة الصحة البحرينية الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن أصدرت عدة قرارات بتحديد الأمراض السارية، وأحكام العزل الصحى للوقاية من فيروس جدرى القرود ومنع انتشاره، وذلك فى إطار الإجراءات الاستباقية التى تتخذها، فقد تم تحديد أن يلتزم فئتان بالتقيد بإجراءات العزل الصحى لمنع انتشار الفيروس وذلك لمدة واحد وعشرين يوما، وهما الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس وتم عزلهم لتلقى العلاج اللازم واستقرار حالتهم الصحية، وتبدأ المدة من تاريخ أخذ العينة وتبين أنها إيجابية، بالإضافة إلى الأشخاص المشتبه فى إصابتهم بالفيروس لمخالطتهم شخص مصاب، وتبدأ المدة من تاريخ آخر مخالطة للشخص المصاب.