الكرملين: سياسات الناتو وراء التوترات الحالية بـ أوروبا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى تصريحات صحفية أدلى بها بيسكوف، اليوم الخميس، تعليقا على ما صرح به الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، بأن تصرفات روسيا فى أوكرانيا هى المسؤولة عن التوترات الحالية فى أوروبا.

وقال بيسكوف: "ظل هذا الوضع يختمر منذ عدة عقود. وقد أثارته إلى حد كبير السياسة العدوانية التى اتبعها حلف شمال الأطلسى تجاه بلدنا، إذ جعل بنيته التحتية بشكل متكرر أقرب إلى حدود روسيا، وتسبب ذلك فى إثارة مخاطر إضافية لنا وتطلب اتخاذ روسيا تدابير مضادة".

وأكد بيسكوف أن موسكو لا تتفق مع رؤية ستولتنبرج للأحداث فى أوكرانيا. وفى الوقت نفسه، أشار إلى أن "الانقلاب فى أوكرانيا عام 2014، الذى دبرته الدول الأعضاء فى الناتو، كان التهديد الحقيقى للنظام العالمى".

وكان ستولتنبرج قد قال - فى وقت سابق - إن الوضع الحالى فى أوروبا هو الأخطر منذ الحرب العالمية الثانية، وأضاف أن ما يحدث فى أوكرانيا مروع، لكنه سيكون أسوأ بكثير إذا اندلعت حرب بين روسيا والناتو، ولهذا السبب كانت الدول الأعضاء فى الحلف تساعد أوكرانيا بالأسلحة والمال والمعدات، لكن جنودها لم يدخلوا أراضى ذلك البلد.