العالم اليوم - التحكيم المصري.. جدل دائم وتصعيد مستمر من الأهلي

انتم الان تتابعون خبر التحكيم المصري.. جدل دائم وتصعيد مستمر من الأهلي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 أغسطس 2022 07:26 مساءً - مع كل جولة في الدوري المصري الممتاز، تزداد الانتقادات للأداء التحكيمي رغم وجود تقنية الفيديو. وفي الأسابيع الأخيرة كان للنادي الأهلي نصيب الأسد من الهجوم على الصافرات المصرية.

وفقد الأهلي 4 نقاط في آخر مباراتين، حيث تعادل سلبيا مع المقاولون العرب وفاركو. وفي كلتا المباراتين، سجل أهدافا جرى إلغاؤها بداعي التسلل وسط اعتراضات هائلة من اللاعبين والإدارة الفنية، وتباين آراء محللي التحكيم حول القرارات ومدى صحتها.

تصعيد

وشهدت مباراة الأهلي أمام فاركو، مساء أمس الأربعاء، إلغاء هدف للجنوب إفريقي بيرسي تاو بداعي التسلل.

كل خبراء التحكيم أكدوا صحة الهدف، باستثناء ياسر عبد الرؤوف الحكم المصري السابق الذي جاء في صف حكم الفيديو محمود عاشور وأشار إلى وجود تسلل بالفعل على لاعب الأهلي.

محمود الخطيب رئيس النادي دعا إلى اجتماع طارئ عقب نهاية المباراة لدراسة الرد المناسب على القرارات التحكيمية التي يرى أنها جاءت ضد فريقه في الجولات الأخيرة لتساهم بشدة في خسارة باتت قريبة جدا للقب الدوري الممتاز.

وسبق للأهلي رفض الأخطاء التحكيمية ضده على مدار الموسم، وطالب في أكثر من مرة تعيين حكام أجانب لمبارياته، لكن التكلفة الكبيرة لاستقدامهم حالت دون تحقيق ذلك الطلب.

مجلة الأهلي صدرت صباح الخميس بعنوان صادم للهجوم على التحكيم بعد خسارة نقطتين أمام فاركو، ووصفت ما حدث بـ"التحكيم الفاجر" ليتم تداول غلاف مجلة النادي الأحمر بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويزداد الموقف تعقيدا.

وأكد مصدر في الأهلي لموقع "دوت الخليج" أن إدارة النادي الأحمر اجتمعت مع الممثلين القانونيين للنادي من أجل دراسة كافة القرارات اللازمة، لكن ليس من بينها الانسحاب من البطولات المحلية، وهو المطلب الذي طرحه كثير من الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

رد الحكام

لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الحكم الدولي السابق عصام عبد الفتاح، ردت في أكثر من مرة على بيانات الأهلي واعتراضاته.

عبد الفتاح نفى أكثر من مرة وجود نية لأي تعمد لظلم النادي الأهلي، مشيرا في الوقت ذاته إلى رفض اتهام حكامه بالتحيز لأي فريق.

وعيّن اتحاد الكرة المصري الحكم الإنجليزي مارك كلاتبنرغ لرئاسة لجنة تطوير التحكيم، مع توقعات بإمكانية شغله منصب رئيس لجنة الحكام في الموسم المقبل.

ويعول الاتحاد المصري على كلاتنبرغ في إنهاء أزمات التحكيم خلال الموسم المقبل، مع تطبيق استراتيجيته في التعامل مع الحكام والضغوطات وطلبات الأندية.

رد الزمالك

نادي الزمالك متصدر جدول الترتيب والذي اقترب بشدة من الفوز بلقب الدوري للموسم الثاني تواليا، اتخذ مسلكا مختلفا عن الأهلي تجاه الحكام، وقرر دعمهم بدل الهجوم عليهم.

جيسوالدو فيريرا المدرب البرتغالي لنادي الزمالك قال في المؤتمر الصحفي عقب فوز فريقه على فيوتشر (1-0) في الجولة قبل الماضية: "الحكام المصريون أكفاء، لكنهم يعملون تحت ضغط كبير، لا يجب أن يتعرض الحكام لمثل هذه الضغوطات".

وطالب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بإلغاء فقرات التحكيم في القنوات والبرامج الرياضية المصرية حتى تخف وتيرة انتقادات التحكيم.

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 66 نقطة من 28 مباراة، ويأتي خلفه بيراميدز برصيد 59 نقطة بنفس عدد المباريات، بينما يحل الأهلي ثالثا برصيد 56 نقطة من 27 مباراة.

ويختتم موسم الدوري المصري في الجولة 34، مما يعني تبقي 6 مباريات للزمالك وبيراميدز و7 للنادي الأهلي، مع أفضلية تقدم الأبيض بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه.