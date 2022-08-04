الصين تبدأ تدريبات عسكرية حول تايوان

الصين تبدأ تدريبات عسكرية حول تايوانبدأت الصين تدريباتها العسكرية حول تايوان، اليوم الخميس، في أكبر مناورة على الإطلاق في محيط الجزيرة التي تطالب بها بكين.

وبحسب ما أعلنت القناة التلفزيونية الصينية الحكومية، تأتي هذه المناورات رداً على زيارة قامت بها قبل يوم رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان، واعتبرتها بكين استفزازاً خطراً.

وقال الجيش الصيني في بيان له: "قواتنا تطلق النيران بالذخيرة الحية البعيدة المدى، وتصيب أهدافاً في الجزء الشرقي من مضيق تايوان خلال التدريبات".

بدوره.. قال الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم في تايوان: إنّ التدريبات العسكرية الصينية تثير التوتر في المنطقة، ووصفها بأنّها "غير مشروعة".

وأضاف: إنّ الصين تُجري تدريبات في أكثر الممرات المائية ومسارات الطيران الدولية ازدحاماً، في سلوك "أحادي الجانب وغير مسؤول".

وأعلنت القوات المسلحة التايوانية، اليوم، أنّها "تستعد للحرب من دون السعي لها".

ودخلت 27 طائرة حربية صينية، أمس الأربعاء، مجال الدفاع الجوي لتايوان، عبر أغلبها خط الوسط لمضيق تايوان.

وغادرت بيلوسي أمس الأربعاء تايبيه بعد زيارة تاريخية أدت إلى تصعيد التوترات مع الصين، وأكّدت بيلوسي أنّ "الولايات المتحدة ثابتة في التزامها تجاه تايوان، ولن تتخلى عنها، والصين لا يمكنها منع قادة العالم من السفر إلى تايوان".