عمان : حبس متهم باغتصاب فتى 7 سنوات

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 4 أغسطس 2022 07:09 مساءً - دوت الخليج :- ايدت محكمة التمييز قرار محكمة الجنايات بخصوص حبس متهم بالاغتصاب لمدة 7 سنوات . وفي التفاصيل : فان فتى يبلغ من العمر 17 عاما " قاصر " وخلال تواجده في شارع بعمان اقدم شخصين على اختطافه بمركبتهم واقتياده لمنطقة غير مأهولة بالسكان ومن ثم اعتدوا عليه جنسيا . وعليه جرت الملاحقة والمحاكمة .



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