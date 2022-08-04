الاستعلام عن نتائج القبول الموحد للطلاب فى الجامعات الحكومية والكليات التقنية 1444 وأيضا رابط نتائج القبول فى الجامعات والكليات فى المملكة فى بوابة القبول الموحد حيث يرغب الكثير من الطلاب السعوديين فى معرفة نتائج القبول فى الجامعات وكذلك الاستعلام عن نتائج القول فى الكليات التقنية 2022 للطلاب الذين قاموا بالتقديم فى القبول الالكتروني الموحد بطريقة صحيحة.

موعد اعلان نتائج القبول الموحد للطاب فى جامعات الرياض

وينتظرون اعلان نتائج القبول الموحد للجامعات والكليات على بوابة القبول الالكتروني الموحد حيث تم الإعلان عن صدور نتائج القبول الموحد للطلاب فى الجامعات والكليات التقنية بمنطقة الرياض اليوم الخميس الموافق الرابع من أغسطس 2022 حيث سينتهي موعد تأكيد الدخول يوم الاحد الموافق السابع من أغسطس 2022.

طريقة الاستعلام عن نتائج القبول الموحد للطلاب 2022

أولا يجب الدخول الى رابط بوابة القبول الالكتروني الموحد.

ثم تسجيل الدخول على موقع القبول الالكتروني الموحد.

وبعد ذلك الضغط على ايقونة ” التقديم السابق” والتي توجد فى منتصف الصفحة الرئيسية.

ثم القيام بمعرفة نتيجة القبول فى الجامعات السعودية.

ايضا فى حالة قبول الطالب يجب ان يقوم بالنقر على تأكيد القبول فى الجامعة.

نتائج القبول الالكتروني الموحد فى الجامعات السعودية

أولا نتيجة القبول فى جامعة جازان.

ثم نتائج القبول فى جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية.

ايضا نتيجة القبول جامعة طيبة.

كذلك جامعة الملك سعود.

نتائج القبول فى الكلية التقنية بالرياض.

ايضا القبول فى جامعة الاميرة نورة بنت عبدالرحمن.

ثم جامعة الأمير سلطان بن عبدالعزيز.

كذلك جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية.

ايضا نتائج القبول فى جامعة شقراء وجامعة المجمعة.

الجدول الزمني لإجراءات القبول الجامعي 2022