هُنا رابط التقديم في كلية الشرطة والشروط المطلوبة للقبول 2022

فتحت كلية الشرطة يوم الاثنين الموافق 1 أغسطس وسوف يظل باب التقديم مفتوح حتى يوم 18 أغسطس في الشهر الجاري وذلك للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أما طلاب الدور الثاني وأيضًا الدبلومات الأجنبية وأيضًا مدارس المتفوقين باب التقديم سوف يفتح يوم 4 أغسطس اليوم حتى يوم 31 أغسطس، وافق وزير الداخلية بقبول دفعة جديدة من الطلاب الذين يريدون الدخول في كلية الشرطة بمجموع 65%، لذلك سنقدم لكم رابط التقديم في كلية الشرطة.

رابط التقديم في كلية الشرطة للعام الدراسي 2022

لكي يستطيع الطالب أن يلتحق بكلية الشرطة يجب أن يدخل على موقع وزارة الداخلية ولكي يقدم فيها يجب أن يتبع الخطوات التالية:

يجب أن يدخل الطالب على موقع وزارة الداخلية وذلك يبحث عنه في جوجل.

ثم عليه أن يسجل به وكتابة البيانات المطلوبة.

ثم عليه انتظار الموعد الأول الذي سوف يرسلوه إليه.

شروط التقديم في كلية الشرطة للعام الدراسي 2022 لطلاب الثانوية العامة

يوجد عدة شروط يجب أن يعلم بها المتقدم للالتحاق بهذه الكلية ومن تلك الشروط التالي:

يجب أن تكون جنسية الطالب مصرية بمعنى أخرى أن يكون والديه مصريين وليس غير ذلك.

يجب أن يكون الطالب ذات سمعة جيدة وسيرة طيبة.

كذلك يجب على الطالب أن يكون ليس متورط الآن أو فيما قبل بقضية مخلة بالشرف والأدب والأمانة أو قضية جنائية أو عقوبات مقيدة.

يجب على الطالب أن يكون غير منفصل من أي خدمة حكومية سواء بحكم أو تأديب نهائي.

يجب على الطالب أن يكون بكامل صحته ولياقته البدنية ويكون سنه مناسب.

كذلك يجب أن يكون الطالب طوله لا يقل عن 170 سم، ولا يكون سنه أصغر من 22 سنة.

يجب أن يكون غير متزوج أثناء فترة أكاديمية الشرطة.

يجب أن يكون الطالب قد نجح في اختبارات اللياقة البدنية والكشف الطبي.

شروط التقديم في كلية الشرطة للعام الدراسي 2022 للحاصلين على المؤهلات الجامعية

يوجد الكثير من الشروط التي يجب على المتقدم أن يعرفها لكي يدخل تلك الكلية ومن هذه الشروط التالي: