حراج عبداللطيف جميل لبيع السيارات المستعملة وكيف التقديم؟

يعد حراج عبداللطيف جميل لبيع السيارات المستعملة أو موقع عبداللطيف جميل للسيارات المستعملة والجديدة واحد من أكثر الجهات التي يقبل عليها الأفراد في المملكة العربية السعودية للحصول على سيارة مميزة وبإمكانيات وحالة رائعة أيضًا سواء للاستخدام الشخصي أو استخدامها في العمل، ويسأل الكثير رأيكم في سيارات عبداللطيف جميل المستعملة أو ما هي شروط الاشتراك في عروض عبداللطيف جميل للسيارات المستعملة بالتقسيط حيث استطاعت الشركة أن تقدم عروض التمويل والتقسيط على جميع أنواع السيارات سواء جديدة أو مستعملة ويمكن معرفة كيفية تقديم طلب إلى شركة عبداللطيف جميل للسيارات المستعملة 2022 إلكترونيًا.

حراج عبداللطيف جميل لبيع السيارات المستعملة

استطاعت الشركة أن تقدم أسطول من السيارات المستعملة بضمان ثلاث سنوات وهي بالتقسيط من خلال الاشتراك في أحد عروض التمويل المقدمة من خلال الشركة، أما عن أبرز مميزات حراج عبداللطيف جميل لبيع السيارات المستعملة في السعودية فهي كما يلي:

يستطيع الأفراد تقسيط السيارات بدون كفيل وبدون مقدم.

ضمان يصل إلى ثلاث سنوات على أجزاء عديدة في السيارة من بينها المحرك.

تأمين شامل على السيارة.

يمكن الاشتراك في برنامج التقسيط للمواطنين والمقيمين.

طريقة تقديم طلب لتمويل السيارات المستعملة

أما عن الطريقة التي ينبغي اتباعها من أجل تقديم طلب التمويل للحصول على سيارات مستعملة من خلال الشركة فهي تتم من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع عبداللطيف جميل للسيارات.

ثم النقر على أسعار المنتجات التمويلية من القائمة الرئيسية للموقع.

يليها النقر على خيار تقديم طلب التمويل.

تستطيع معرفة الأوراق المطلوبة والشروط والحصول على نموذج الطلب وتقديمه إلى أقرب الفروع في المملكة للشركة.

مستندات تقسيط السيارات المستعملة

ينبغي أن يحرص المستفيد على إعداد كافة المستندات والوثائق المطلوبة للحصول على تمويل السيارات المستعملة من بينها تقديم نسخة من بطاقة الهوية الوطنية، ولا بد أن يكون لدى المستفيد رخصة قيادة من المرور السعودي سارية المدة وفي حال انتهائها لا بد من تجديدها قبل التقديم، وبيان بقيمة الدخل الشهري الإجمالي، وإذا كان المستفيد من المقيمين فيُضاف إلى تلك الأوراق نسخة من الإقامة سارية المدة.