جامعة حفر الباطن القبول والتسجيل للعام الدراسي 1444

جامعة حفر الباطن، حيث يستعلم عدد كبير من الطلاب والطالبات والمستفيدين من خدمات جامعة حفر الباطن عن طريقة التسجيل الإلكتروني في الجامعة والتعرف علي تفاصيل التقديم الذي يتم بالجامعة، حيث يتم التقديم في الجامعة عن طريق بعض شروط القبول الخاصة بجميع الطلاب والطالبات التي يتم تحديدها من جانب عمادة القبول والتسجيل، حيث توفر الجامعة عدد هائل من التخصصات العلمية والنظرية لكلاً من الذكور والإناث الراغبين في التقديم حتي يختار كل طالب التخصص المناسب له وفق النسب الموزونة التي يتحصل عليها كل طالب، وسوف نوضح لكم شروط القبول في جامعة حفر الباطن وتوفير رابط التسجيل في جامعة حفر الباطن.

شروط القبول في جامعة حفر الباطن

يتم القبول والتسجيل في جامعة حفر الباطن وفق عدد من الشروط والضوابط التي يجب توافرها في جميع المتقدمين، وقد جاءت شروط القبول للعام الجامعي الجديد 1444هـ كالتالي:

أن يكون الطالب المتقدم مواطنًا سعوديًا أو أجنبيًا من جانب أم سعودية.

توافر إقامة سارية الصلاحية لا تقل صلاحيتها عن 90 يومًا قبل البدء الخاص بالقبول وذلك فيما يخص الطلاب للمنح الداخلية من الوافدين.

يشترط حصول الطالب على الشهادة الخاصة بالثانوية العامة للعام الآتي (1438هـ – 1439هـ) كحد أدني للتقديم.

توافر حصول الطالب علي كل من اختبار القدرات العامة وأيضاً الاختبار التحصيلي.

يشترط عدم وجود أي سجل حالي أو سجل في وقت ماضي للطالب بجامعة حفر الباطن.

يشترط علي كل طالب أن يجتاز الفحص الطبي للراغبين بالدراسة وفق ما هو محدد من جانب الجامعة.

التسجيل الإلكتروني بجامعة حفر الباطن

يتم التقديم الخاص بالطلاب والطالبات في جامعة حفر الباطن للعام الجامعي الجديد 1444هـ عن طريق الخطوات الإلكترونية التالية: