البدء في تقديم كلية الشرطة تعرف على تفاصيل التقديم والأوراق المطلوبة

ساعات قليلة تفصلنا علي أعلان نتيجة الثانوية العامة لهذا العام، وهو ما ينتظره الألاف من الطلاب بنين وبنات أملآ في الحصول علي المجموع المناسب للالتحاق بالكليات التي تحقق آمالهم، وتحقيق أحلامهم في اختيار الكلية المناسبة ومن ضمن الكليات التي يسعى الطلاب للالتحاق بها كلية الشرطة، وسوف نقوم معكم من خلال الأسطر التالية بإلقاء الضوء على تقديم كلية الشرطة 2022.

موعد تقديم كلية الشرطة 2022

خلال أيام قليلة سيتم الإعلان عن نتيجة الثانوية لهذا العام وحصول الطلاب علي المجاميع المناسبة، حتي يتم تنزيل تنسيق الجامعات لمختلف الكليات العملية والنظرية، ومن أهم الكليات التي أعلنت عن بدء التقديم لها كلية الشرطة، فقد قررت أن يتم التقديم لها من قبل الطلاب بداية من يوم الخميس الموافق الخامس من أغسطس 2022 م.

تقديم كلية الشرطة للحاصلين علي الثانوية العامة

أعلنت كلية الشرطة أنه يمكن للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكلية من التقدم إلكترونيا بزيارة موقع وزارة الداخلية الرسمي علي شبكة الإنترنت ويتم تلقي الرغبات وطلبات التقديم من حاملي شهادة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية.

تصنيف الدفعات المقبولة بالثانوية العامة 2022

حاملي شهادة الثانوية العامة من العام الماضي يمكنهم التقدم للالتحاق بكلية الشرطة بداية من أول أغسطس حتي يوم الثامن عشر من أغسطس الجاري.

أما بالنسبة للحاصلين علي الثانوية العامة لهذا العام يبدأ موعد التقديم للكلية من يوم 4 أغسطس الجاري حتي نهاية الشهر الجاري أغسطس 2022 م.

الطلاب الحاصلين علي مؤهل جامعي بتقدير مقبول من طلبة الحقوق يمكنهم التقدم من يوم 15 أغسطس الجاري حتي يوم 15 سبتمبر القادم.

شروط تقديم كلية الشرطة 2022

أن يكون الطالب مصري الجنسية من أبوين مصريين.

أن يتمتع المتقدم بحسن السير والسلوك وألا يكون قد سبق الحكم عليه في قضية مخلة بالأمانة والشرف.

ألا يكون قد تعرض للفصل من خدمة الحكومة.

أن يتمتع باللياقة الصحية والبدنية والسن المناسب.

ألا يكون متزوج وقت الالتحاق بالأكاديمية.

مزايا الالتحاق بكلية الشرطة

يتمتع الخريج بالمزايا المقررة لضباط الوزارة وهي عديدة.

الحصول علي الرعاية الصحية من مستشفيات كلية الشرطة له ولأسرته.

الحصول علي الرعاية الرياضية من خلال نوادي كلية الشرطة.

تقديم الرعاية الاجتماعية مثل الحصول علي المصايف ورحلات الحج والعمرة.

التمتع برعاية ثقافية وهي إمكانية القيام بالدراسات العليا بعد انتهاء مدة الدراسة والبعثات الخارجية.

التيسيرات المقدمة للطلاب الملتحقين بكلية الشرطة

تقوم الكلية بطباعة كتيب يحوي جميع الإجراءات اللازمة لكيفية التقدم والالتحاق ومعرفة كافة الاستفسارات الخاصة بطلب الالتحاق.

يتم إعلان نتائج الاختبارات مع تحديد موعد الاختبارات المقررة علي الطلاب.

ألإعلان عن مواعيد الاختبارات ونتائجها عبر الموقع الرسمي للكلية.

توفير منافذ لاستخراج جميع الوثائق المطلوبة من المتقدمين مثل ( صحيفة الحالة الجنائية – القيد العائلي – منافذ بيع الطوابع والدمغه – التصوير الفوتوغرافي الفوري – مركز خدمة الطلاب المتقدمين داخل لجان قبول الطلاب).

وبهذا نكون قد قمنا معكم بعرض كافة التفاصيل الخاصة ب تقديم كلية الشرطة 2022 ورابط التقديم والأوراق المطلوبة للتقديم عليها.