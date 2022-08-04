نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تقديم طلب توظيف في وزارة التربية والتعليم في الامارات في المقال التالي

تعتبر الإمارات واحدة من أفضل الدول من ناحية مستوى المعيشة، ولذلك يفضل الكثيرين البحث عن وظائف هناك، وسوف نقوم معكم من خلال هذا المقال بعرض خطوات تقديم طلب توظيف في وزارة التربية والتعليم في الإمارات. الخطوات المتبعة للتقدم لوظائف التربية والتعليم بالإمارات يتم التقدم إلكترونيا عبر الموقع الرسمي لمنصة لأجل العلم الامارتية من شبكة الأنترنت من هذا الرابط.

قيام المتقدم بإنشاء حساب جديد علي المنصة حتي يتم إرسال رسالة التفعيل علي البريد الإلكتروني للمتقدم.

النقر علي تسجيل بعد إتمام كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

يتم تحديث بيانات الملف الشخصي وهي ( البيانات الشخصية والإضافية – المؤهل – الخبرات السابقة – المهارات).

يتم رفع كافة الأوراق والمستندات المطلوبة للتخصص المطلوب مثل السيرة الذاتية – شهادة التخرج وبعد التسجيل يتم النقر علي أيقونة حفظ.

الانتقال إلي صفحة الوظائف المتاحة واختيار الوظيفة المناسبة والنقر علي التقدم لطلب الوظيفة.

تحديد المكان المناسب لأجراء المقابلة الشخصية والنقر علي اقرار صحة البيانات واقرار الحضور في المعاد المحدد من قبل المنصة.

النقر علي أيقونة تقدم حتي يتم أجراء التحويل للملف الشخصي والقيام بعمليات الفحص من الجهات المعنية حتي يتم تصنيف المتقدمين واختيار الأصلح منهم لشغل الوظيفة المناسبة. المستندات الأساسية المطلوبة للتقدم ب طلب وظيفة بالتربية والتعليم تقديم مستند السيرة الذاتية للمتقدم باللغتين العربية والانجليزية.

تقديم وثيقة جواز السفر صالحة لمدة ستة اشهر قادمة.

تقديم شهادات المؤهل العلمي وتكون مختومة من جهة العمل.

تقدم مستندات الشهادات الدولية مثل شهادة التويفل والـicdl .

في حالة توافر شهادات خبرة يتم تقدمها ضمن الأوراق المطلوبة. البيانات المطلوبة في ملف التقديم لوظائف وزارة التربية والتعليم بالامارات البيانات الأساسية للمتقدم باللغتين العربية والانجليزية وهي ( الاسم – العنوان – الجنسية ).

بيانات جواز السفر تاريخ استخراجه ،انتهائه ، جهة استخراجه.

المهارات الأساسية التي اكتسبها المتقدم في اللغات واستخدام الحاسب الآلي.

الخبرات السابقة لمتقدم بجهات عمله السابقة والأماكن التي كان يعمل بها ( اسم المؤسسة- القسم الوظيفي – المسمي الوظيفي.

أرفاق كافة الشهادات الخاصة بالدورات التدريبية التي حصل عليها المتقدم سابقآ ( تاريخ الحصول عليها – والجهة الموكلة بالتدريب – الدولة التي حصل نها علي الدورات – تاريخ بداية ونهاية الدورات). وبهذا نكون قد قمنا بعرض خطوات التقدم ب طلب توظيف بوزارة التربية والتعليم والأوراق المطلوبة للتقديم. عمر شويل - جدة خطوات تقديم طلب توظيف في وزارة التربية والتعليم في الامارات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوات تقديم طلب توظيف في وزارة التربية والتعليم في الامارات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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