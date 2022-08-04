العالم اليوم - فريق عملاق يفتح الباب.. هل يخوض رونالدو تجربة جديدة؟

انتم الان تتابعون خبر فريق عملاق يفتح الباب.. هل يخوض رونالدو تجربة جديدة؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 أغسطس 2022 06:25 مساءً - فتح فريق كورينثيانز البرازيلي الباب في وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي ما يزال مستقبله مع مانشستر يونايتد غامضا.

وذكرت تقارير إعلامية سابقة أن رونالدو لا يرغب في الاستمرار مع "الشياطين الحمر"، حيث يفضل البحث عن فريق آخر ينافس في بطولة دوري أبطال أوروبا،

إلا أن اللاعب البالغ من العمر 37 عاما لم يجد ضالته حتى الآن، حيث رفضت عدد من الأندية الأوروبية الكبرى فكرة التعاقد معه، مثل بايرن ميونيخ وريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

في المقابل، تلقى "الدون" عرضا من العملاق البرازيلي كورينثيانز، الذي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع المهاجم البرتغالي.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن رئيس النادي دويليو مونتيرو ألفيس قوله: "هذا صحيح، نحن مهتمون برونالدو".

وأضاف: "أنا أحلامي كبيرة وهذا كورينثيانز"، مشيرا إلى أن فريقه يتوفر على نجوم كبار، في مقدمتهم ريناتو أوغوستو وويليان دا سيلفا.

وتابع: "كل شيء ممكن في كرة القدم، وأنا ملتزم ببذل قصارى جهدي من أجل كورينثيانز".