العالم اليوم - اتفاق مصري صيني لإنشاء مجمع صناعي باستثمارات 130 مليون دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 أغسطس 2022 06:25 مساءً - وقعت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع شركة صينية، لإنشاء مجمع صناعي لتصنيع الأجهزة المنزلية والصناعات المغذية لها، على مساحة 200 ألف متر مربع بإجمالي استثمارات تقارب 130 مليون دولار.

وقال مجلس الوزراء، في بيان له، إن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وقعت المذكرة مع شركة "هاير سمارت هوم كوربوريشن" الصينية لإنشاء المجمع بنظام المناطق الاستثمارية بمدينة العاشر من رمضان.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة، محمد عبد الوهاب، إن المشروع الجديد سيُمول بالكامل من خلال استثمارات أجنبية مباشرة، وسيوفر أكثر من ألفي فرصة عمل، بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 900 ألف جهاز سنويا، تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وعمل مركز لتصدير المنتجات لدول أفريقيا وآسيا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "هاير"، لي دابينج، إن المشروع سيسهم في تعزيز الصناعات المصرية من خلال زيادة الاعتماد على المكون المحلي بنسبة تصل إلى 60 بالمئة.

وأضاف أن المرحلة الأولى للمشروع ستشمل إنتاج أجهزة مكيفات الهواء والغسالات والشاشات والصناعات المكملة، فيما تشمل المرحلة الثانية تصنيع الثلاجات وأجهزة التجميد.