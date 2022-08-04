العالم اليوم - هكذا ساهمت المغنية تايلور سويفت في "رفع درجة حرارة الأرض"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 أغسطس 2022 06:25 مساءً - قد يسدي المشاهير معروفا لكوكب الأرض في حال قللوا من رحلاتهم بالطائرات الخاصة، ويأتي في مقدمة هؤلاء المغنية الأميركية تايلور سويفت.

وذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي أن محاربة ظاهرة التغير المناخي تحتاج تغييرات منهجية كبيرة، لكن السلوك الشخصي لكثيرين ومن بينهم المشاهير يساعد أيضا في الوصول إلى هذا الهدف.

ولفت إلى تقرير أصدرت شركة "يارد "المتخصصة في التسويق، ومقرها بريطانيا، خلص إلى أن عادات الطيران لدى تايلور سويفت يضعها على رأس قائمة المشاهير "المخالفين على صعيد الانبعاثات".

وتطلق الطائرات الخاصة الصغيرة الكثير من ثاني أكسيد الكربون الذي يساهم في ظاهرة الاحترار المناخي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها المشاهير لانتقادات على خلفية نمط حياتهم الذي يتسبب في إحداث كمية كبيرة من ثاني أكسيد الكربون.

وكان تقرير صدر عام 2021 عن منظمة "أوكسفام" ومعهد السياسة البيئية الأوروبية ذكر أن أغنى 1 في المئة من سكان العالم تسببوا في 15 في المئة من الانبعاثات العالمية خلال عام واحد.