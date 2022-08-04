نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر أول باخرة حبوب قادمة من أوكرانيا باتجاه لبنان تصل إسطنبول على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 4 أغسطس 2022 06:08 مساءً - دوت الخليج :- أعلنت زارة الدفاع التركية، الثلاثاء، وصول السفينة المحملة بالذرة القادمة من أوكرانيا إلى مدخل مضيق البوسفور في إسطنبول.

ورست السفينة رازوني، التي تحمل26 ألفا و527 طنا من الذرة إلى لبنان، قرب مدخل البوسفور من البحر الأسود عند حوالي الساعة 1800 بتوقيت غرينتش، بعد نحو 36 ساعة من مغادرتها ميناء أوديسا الأوكراني.

وقالت الوزارة في بيان، مساء الثلاثاء، إن السفينة التي انطلقت، الاثنين، من ميناء أوديسا الأوكراني، وصلت مدخل مضيق البوسفور من جهة البحر الأسود، ورست في المكان المخصص لها.

وفي وقت سابق الثلاثاء، ذكرت الوزارة أن الفريق المشترك من تركيا وأوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة سيبدأ فحص السفينة صباح الأربعاء.

والاثنين، أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن أول سفينة محملة بالذرة غادرت ميناء أوديسا بموجب اتفاقية شحن الحبوب، متجهة إلى لبنان.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين في نيويورك: "نأمل أنه سيكون هناك مزيد من التحركات المتجهة إلى الخارج غدا... هذه عملية دقيقة وصعبة ومعقدة، لكن هناك تحركات أخرى مزمعة".

وأضاف أنه توجد حوالي 27 سفينة في الموانئ الأوكرانية الثلاثة التي يشملها اتفاق التصدير جاهزة لنقل الحبوب.

وتهدف الصادرات من أحد أكبر منتجي الحبوب في العالم للمساعدة في تخفيف أزمة غذائية عالمية.

وفي 22 تموز/ يوليو الماضي، جرت في إسطنبول برعاية الرئيس رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مراسم توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمن الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.

عربي21