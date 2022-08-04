حالأ” بوابة القبول الموحد للجامعات rgu-admit.edu.sa الكليات المشموله بنتائج القبول الموحد

أعلنت اللجنة الإشرافية للقبول الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية وكليات التقنية بالرياض عن فتح بوابة القبول الموحد للطلاب والطالبات اليوم الخميس للطلاب والطالبات المرشحين للتسجيل من خلال بوابة القبول الموحد فى كلاً من الجامعات الأتية: (الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والأميرة نورة بنت عبدالرحمن، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والأمير سطام بن عبدالعزيز، وشقراء، والمجمعة والكليات التقنية بمنطقة الرياض).

القبول الموحد

ينتهي موعد تأكيد الدخول عبر البوابتين ظهر يوم الأحد التالي 9 / محرم 1444 هـ الموافق 7 أغسطس 2022 م ويجوز للجنة مع ملاحظة الطلاب والطالبات الذين لم يؤكدوا قبولهم بعد إغلاق التاريخ المحدد، تأكيد القبول عن طريق إدخال حساب الطالب الخاص بهم في البوابة قبل إغلاق التاريخ المحدد.

رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموحد للجامعات

بإمكان جميع الطالبات في المملكة العربية السعودية الاستعلام عن نتائج القبول الموحد للجامعات عبر اتباع عدة خطوات على النحو التالي:

• قم بالدخول على الموقع الرسمي لنتائج القبول الموحد .

• انقر على أيقونة التقديم المسبقة.

• قم بالاطلاع على نتيجة القبول الموحد.

• و في حال اذا تم قبول الطالب لابد من تأكيد القبول.

أهداف القبول الإلكتروني الموحد

تسهيل إجراءات القبول وتوحيدها لتوفير الوقت والجهد على الطلاب وأولياء الأمور من مشقة الالتحاق بالكليات وتجنب إعادة التسجيل في الكليات.

زيادة عدد الطلاب الملتحقين فعلياً بالجامعات والكليات بمنع تكرار قبول الطلاب الجدد بالجامعات والكليات وتقليل الهدر الناتج عن انسحاب بعض الطلاب.

الاستفادة من المقاعد المتاحة في الجامعات والكليات الحكومية في منطقة الرياض واستثمار أفضل الفرص المتاحة في كل جامعة أو كلية.

بناءً على رغبات الطالب قد نمنح الطالب الفرصة للتقدم إلى جامعات أو كليات متعددة في نفس الوقت وتحديد البدائل المناسبة.

ضمان تكافؤ الفرص للجميع من خلال الوضوح والشفافية في إجراءات القبول والالتزام بمعايير القبول المقبولة لكل تخصص.

الكليات المشمولة بنتائج القبول الموحد

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

جامعة الملك سعود.

جامعة الملك سعود. جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية.

جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز.

جامعة شقراء.

جامعة المجمعة.

الكليات التقنية في منطقة الرياض،

بوابة القبول بالنسبة لجامعات الطالبات

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

بوابة القبول بالنسبة لجامعات الطالبات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. جامعة الملك سعود.

جامعة الأميرة نورة.

جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية.

الكلية التقنية.

رابط نتائج القبول الموحد للطلاب ١٤٤٤