نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 دور اول من موقع وزارة التربية والتعليم moe.gov.eg برقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 دور اول على موقع وزارة التربية والتعليم الان نستعرضه ونوافيكم به كونها تعتبر من أهم النتائج المرتقبة الآن فى الشارع المصري، حيث يتابع ظهور نتيجة الثانوية العامة عشرات الالاف من الطلاب والطالبات فى كافة وشتي المحافظات المصرية لذا نرصد اليكم الان بالخطوات طرق الاستعلام عن تلك النتائج وموعد ظهورها الرسمي

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 دور اول حددته وزارة التربية والتعليم بعدما انتهى جميع الطلاب والطالبات من إتمام كافة الاختبارات التي عقدت عليهم بشكل مؤخر على مستوى كافة المدن والمحافظات المصرية حيث قد بدء طلاب شهادة الثانوية العامة اختباراتهم فى صباح يوم 20 يونيو الماضي على ان استمرت مجريات عقد اختبارات شهادة الثانوية العامة حتى صباح يوم 21 يوليو على ان يعم القلق والتوتر حالياً حول ظهور نتائج شهادة الثانوية العامة التي أكدت حولها وزارة التربية والتعليم على أنها من المخطط على ان يبدأ عمليات اعلانها فى الايام القليلة المقبلة، حيث قد اكدت وزارة التربية والتعليم على ان نتيجة شهادة الثانوية العامة سيتمكن جميع الطلاب والطالبات من إتمام الاستعلام عليها فى الاسبوع الاول من اغسطس دون تحديد حتى اللحظة الحالية موعد محدد للكشف عن تلك النتائج التي ستعلن رسمياً من خلال موقع وزارة التربية والتعليم على شكل ننقله ونستعرض الان من خلال الفقرة التالية من تلك المقال

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة دور أول

جميع طلاب شهادة الثانوية العامة سيتمكنون من الكشف والحصول على نتائجهم بعدما يتم اعتماد ظهورها من قبل وزارة التربية والتعليم على موقع وزارة التربية والتعليم على الشكل التالي:-

فى الخطوة الاولى:- ابدا على فتح موقع وزارة التربية والتعليم

فى الخطوة الثانية:- ابدء فى اختيار ايقونة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة من الصفحة الرئيسية

فى الخطوة الثالثة:- قم بتحديد الشعبة ان كنت من طلاب الشعبة الأدبية والعلمية

فى الخطوة الرابعة:- قم بتسجيل اسمك الرباعي فى الخانة المخصصة لها

فى الخطوة الخامسة سجل رقم الجلوس وقم بالنقر على خانة عرض النتائج

تستمر عمليات البحث على جوجل وراء التعرف على نتائج الثانوية العامة، حيث حتي اللحظة الحالية لم يتم الاعلان رسمياً عن تفعيل امكانية الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة او الاعلان عن موعد رسمي مقرر لمساعدة الطلاب على الحصول على تلك النتائج المقرر على ان يكون خلال الاسبوع الاول من شهر اغسطس الجاري فى كل المحافظات المصرية

لاتزال وزارة التربية والتعليم تعمل على تأكيد على ان ظهور نتيجة شهادة الثانوية العامة سيصبح فى الاسبوع نهاية الاول من شهر اغسطس اي فى خلال اي لحظة من الان ستبدأ وزارة التربية والتعليم على تكريم اوائل الثانوية العامة استعداداً حتي تكون نتيجة الشهادة الثانوية العامة معلنة امام جميع الطلاب بالاسم الرباعي ورقم الجلوس فى كل المحافظات

هذا وبامكانكم عبر صندوق التعليقات الموجود اسفل المقال الان بالبدء على مشاركتنا بالبيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة حتي نبدأ على الفور على مساعدتكم على الحصول على تلك النتائج التي سيتم الاعلان عنها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم فى الشعبة الادبية والعلمية وذلك قبل اعلانها فى جميع المدارس المصرية