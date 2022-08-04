نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “ننشر” قائمة اسماء اوائل الثانويه العامه 2022|| ترتيب اوائل الثانوية العامة في كل من الشعبتين العلمية والادبية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصدرت أوائل الثانوية العامة 2022 نتائج البحث على موقع جوجل في الساعات الأخيرة بعد زيادة البحث من الطلاب وأولياء الأمور حول هذا الموضوع حيث ستأتي إعلان النتيجة قريباً، ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة فى نهاية الأسبيوع الأول من شهر أغسطس ومع ذلك، فقد اتخذت وزارة التعليم مؤخرًا عددًا من الخطوات المهمة فيما يتعلق بأوائل الثانوية العامة عام 2022.

أوائل الثانوية العامة 2022

أعلن وزير التربية والتعليم استعداد الوزارة لتكريم أوائل الثانوية العامة 2022 موضحاً تفوقهم بعد التغييرات في نظام التقييم والتصحيح إلى أن احتفالاتهم يجب أن تكون أكبر وأكثر أهمية من كل عام ومن الجدير بالذكر أن بلغ إجمالي عدد أوائل الثانوية العامة عام 2021 4 كان 47 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية، وبحسب ما ورد سيتم تقديم قائمة أوائل الثانوية العامة لعام 2022 على مكتب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى خلال ساعات،للموافقة عليها بعد عرضها على رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبد الغفار لتحديد تنسيق وإجراءات القبول بالجامعات.

موعد إعلان أوائل الثانوية العامة 2022

في غضون الـ 48 ساعة القادمة سيعتمد وزير التعليم الدكتور طارق شوقي على قائمة أوائل الثانوية العامة لعام 2022 وسيهنئ كل طالب من الأوائل تليفونياً على تفوقه واجتهاده.

كيف يتم اختيار اوائل الثانوية العامة 2022

سيتم تحديد قائمة أوائل طلاب الثانوية العامة لعام 2022 على النحو التالي:

• سيتم حصر أسماء الطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات في نتيجة الثانوية العامة 2022.

• وبعد ذلك سيتم مراجعة أوراقهم عن طريق مستشار لكل مادة.

• تقديم تقريرًا عن أسماء أوائل الثانوية العامة 2022 بترتيب الأسماء.

• يجب أن يكون طالب الثانوية العامة مصريًا ويجب أن يجتاز امتحانات الثانوية 2022 حضورياً أمام لجنة رسمية.

• يشترط ألا يكون الطالب قد رسب فى في السنة الأولى والثانية الثانوية.

• أن يحصل الطالب على أعلى الدرجات.

• حرصت وزارة التربية والتعليم أن تكون قائمة الأوائل تشمل جميع أنواع المدارس العامة والتجريبية والخاصة والشاملة للمدارس المكفوفين والمؤهلين.

• يتم إعلان قائمة أوائل الثانوية العامة 2022 بعد انتهاء عمليات التصحيح ورصد الدرجات.

خطوات الاستعلام على نتيجة الثانوية العامة 2022

• من خلال الوصول عبر الرابط المقدم من وزارة التربية والتعليم التى اتاحته للحصول على النتيجة.

• اكتب رقم جلوس الطالب.

• انقر فوق الأيقونة لعرض النتائج.

• ثم يتم عرض نتائج الطالب.

من المقرر ان يعتمد وزير التعليم الدكتور طارق شوقي قائمة أوائل الثانوية العامة لعام 2022 وسيهنئ كل طالب من الأوائل تليفونياً على تفوقه واجتهاده، وذلك خلال بث مباشر عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي عبر فيسبوك، ونتمني لجميع طلاب الثانوية العامة التوفيق والنجاح وتحصيل اعلي الدرجات في نتائجهم التي من المقرر الاعلان عنها خلال ساعات قليلة من الان.

مؤخرا أعلن وزير التربية والتعليم استعداد الوزارة لتكريم أوائل الثانوية العامة 2022 موضحاً تفوقهم بعد التغييرات في نظام التقييم والتصحيح إلى أن احتفالاتهم يجب أن تكون أكبر وأكثر أهمية من كل عام ومن الجدير بالذكر أن بلغ إجمالي عدد أوائل الثانوية العامة عام 2021 4 كان 47 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية ، ومن المقرر ان يتم اعلان النتائج الاياكم القليلة القادمة لذلك تابعونا من خلال هذا الموضوع نوافيكم بكل جديد فور الاعلان عنها.

اتاحت وزارة التربية والتعليم رابط موقع الوزارة الرسمي حتي يتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتائج الصف الثالث الثانوي بكل سهولة ويسر وذلك فور الاعلان عنها، حيث من المفترض ان يتم الاعلان عن النتائج مع انتهاء الاسبوع الاول من شهر اغسطس الحالي، ولذلك قدمنا لكم من خلال هذا الموضوع عبر موقعكم ثقفني كافة المعلومات والتفاصيل المطلوبة من رابط وخطوات الاستعلام وذلك للتمكن من الحصول علي النتائج فور الاعلان عنها.