رئيسة تايوان تفتح النار على الصين

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 أغسطس 2022 05:26 مساءً - أكدت رئيسة تايوان، تساي إنج ون أن التحركات العسكرية للصين غير مسؤولة ليس فقط لبلادنا ولكن للمجتمع الدولي .

وأضافت، إن بلادها لا تستفز أحدا لكنها ستدافع عن نفسها، متابعة، "سنكرس أنفسنا لحماية السلام والاستقرار في بلادنا"، داعية المجتمع الدولي للتعاون من أجل وقف التحركات العسكرية غير المبررة.

وقالت، "نتواصل مع حلفائنا لمنع تصعيد الوضع الأمني"، كما حثت الشعب التايواني على البقاء في حالة تأهب عالية لأن الصين ستكثف حرب المعلومات ضدنا في الأيام القليلة القادمة".