فى الذكرى الثانية للانفجار.. انهيار جزء من صوامع الحبوب بمرفأ بيروت

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بالتزامن مع توافد أعداد كبيرة من المواطنين على محيط الميناء لإحياء الذكرى الثانية للانفجار اليوم.

وأحدث انهيار الصوامع - المقدر عددها بـ 4 صوامع تقريبا من بين مجموعة الصوامع فى الميناء – سحابة من الغبار انتشرت فى منطقة الأشرفية فى الجهة التى كانت أكثر تضررا من جراء الانفجار.

ومن المتوقع استمرار سقوط الصوامع تباعا خلال الساعات المقبلة وسط تحذيرات من تأثير استنشاق الغبار على الصحة العامة لإمكانية وجود فطريات ناتجة عن تحلل وتخمر الحبوب الموجودة أسفل الصوامع.

وكان انفجار ميناء بيروت البحرى قد وقع فى الساعة السادسة وخمس دقائق تقريبا عصر يوم الرابع من شهر أغسطس عام 2020 وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة 6500 آخرين.