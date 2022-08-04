عاجل - بيلوسى تصل إلى اليابان

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة "فرانس برس" الفرنسية، هبطت الطائرة فى قاعدة يوكوتا الجوية فى طوكيو، حيث وصلت بيلوسى من كوريا الجنوبية بعد أن أصبحت هذا الأسبوع أكبر مسؤولة أمريكية تزور تايوان منذ 25 عامًا.

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى، قد وصلت الثلاثاء إلى تايوان، فى بداية زيارة حذرتها بكين من القيام بها، قائلة إنها ستقوض العلاقات الصينية الأمريكية.

والتقت بيلوسى رئيسة البلاد تساى إنج ون، فى تايبيه، أمس الأربعاء، فيما قلدت رئيسة تايوان، بيلوسى وشاحًا للتعبير عن شكر بلادها على الدعم الأمريكى.

وتراجعت العلاقات بين الصين وتايوان إلى أدنى مستوياتها منذ عشرات السنين، حيث ترى الصين أن تايوان جزء من البر الرئيسى الصينى، ولكنها تتمتع بحكم ديمقراطى إقليمى، بينما تسعى تايوان للاستقلال وإقامة علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وشراء سلاح.