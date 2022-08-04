إجراء جديد من المركزى الروسى لمواجهة العقوبات الغربية

وقال تقرير للمركزى الروسى، بشأن تطوير سوق المال فى روسيا فى ظل العقوبات الغربية اليوم الخميس، إنه "فى ظل الظروف الحالية، يبدو أن التخلى التدريجى لاستخدام عملات الدول غير الصديقة فى مجرى دوران المدفوعات الداخلية والخارجية أمر حتمى".
وأضاف: "إن المركزى الروسى سيساعد فى تسريع عملية خفض حجم العمليات المصرفية (بالدولار واليورو) من خلال إدخال إجراءات تنظيمية إضافية"، ناصحا الحكومة بإصدار توجيهات للشركات المملوكة للدولة بشأن تحويل الأموال التى تملكها من عملات الدول غير الصديقة (الدولار واليورو) إلى عملات دول أخرى.
يُذكر أن الدول الغربية بدأت مع العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا فى فبراير الماضى، بتجميد الأصول الأجنبية للبنوك الروسية والحد من عمليات البنوك الروسية المرتبطة بالعملات الاحتياطية الرئيسية فى العالم.
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