أمريكا متورطة.. تصريح صادم من روسيا بشأن انتشار كورونا السريع

جدة - نرمين السيد - قال إيجور كيريلوف، قائد قوات الحماية من الأسلحة الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية فى الدفاع الروسية، إن "فيروس كورونا تم تصنيعه وباحتمال كبير بتدخل أمريكى عن طريق التكنولوجيا الحيوية"، مضيفا أن الولايات المتحدة تغير نهج عمل معاملها البيولوجية فى الخارج فيما يتعلق بتزايد السخط الدولى على أنشطتها.
وتابع كيريلوف، بأنه يُعرض الآن على الولايات التى يجرى فيها الأمريكيون أبحاثًا ذات استخدام مزدوج التوقيع على نداء جماعى بشأن التعاون مع الولايات المتحدة فقط لغرض "تعزيز الأمن الصحى العالمى وتقليل تأثير الأمراض المعدية على السكان"، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع الروسية تواصل تحليل الأنشطة البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة وحلفائها فى أوكرانيا وفى مناطق أخرى من العالم، مع مراعاة المعلومات الجديدة الواردة فى الأراضى المحررة.
يشار إلى أن فيروس كورونا، ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة ووهان الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال المواطنين.
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