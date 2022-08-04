العالم اليوم - "أدنوك للحفر" تحصل على عقدين بـ 3.4 مليار دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 أغسطس 2022 04:18 مساءً - أرست شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عقدين تتجاوز قيمتهما الإجمالية 12.6 مليار درهم (3.4 مليار دولار)، من خلال شركة "أدنوك البحرية"، على شركة "أدنوك للحفر"، وذلك لاستئجار 8 منصات حفر.

وسيدعم هذان العقدان البالغ قيمتهما على التوالي 5.6 مليار درهم (1.5 مليار دولار) و7 مليار درهم (1.9 مليار دولار)، هدف زيادة السعة الإنتاجية لأدنوك من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030 وتحقيق الاكتفاء الذاتي لدولة الامارات من الغاز، بحسب بيان لـ "أدنوك" اطلعت عليه دوت الخليج.

ومن خلال هذين العقدين اللذين تبلغ مدتهما 15 عاماً، سيساهم أسطول الحفر المتطور التابع لشركة "أدنوك للحفر" في تمكين مجموعة "أدنوك" وشركائها الاستراتيجيين الدوليين من الاستغلال الأمثل لموارد النفط والغاز البحرية في أبوظبي، مما يخلق قيمة كبيرة لدولة الإمارات و"أدنوك" وشركائها.

وستتم إعادة توجيه أكثر من 80% من قيمة العقدين إلى الاقتصاد المحلي من خلال برنامج "أدنوك" لتعزيز القيمة المحلية المضافة، مما يدعم النمو والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات.

من جانبه، قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: " إن هذا الاستثمار الضخم يأتي للمساهمة في توسيع عمليات المجموعة في مجال الحفر لتسريع النمو وتعزيز القيمة والاستغلال المسؤول للموارد الهيدروكربونية في دولة الإمارات لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة ودعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام، ويشكل أسطول "أدنوك للحفر" المتطور وقدراتها الرائدة ممكّناً أساسياً ضمن خطط "أدنوك" لترسيخ مكانتها مورداً رائداً وموثوقاً للطاقة منخفضة التكلفة والانبعاثات".

وسيتم استئجار منصات الحفر وفريق التشغيل والمعدات لدعم عمليات الحفر في حقول شركة "أدنوك البحرية" التي يبلغ إنتاجها حوالي نصف السعة الإنتاجية لأدنوك.

وتعد "أدنوك للحفر" أكبر شركة حفر وطنية في الشرق الأوسط من حيث حجم أسطول الحفارات، حيث تمتلك 105 حفارات، بما في ذلك 72 منصة حفر بحرية، ويعتبر أسطولها من أكبر أساطيل منصات الحفر العاملة في العالم. ويمثل أسطول الحفر الكبير التابع للشركة وخبرتها المتميزة في مجال الحفر ممكنات أساسية تؤهلها للحصول على عقود حفر لمشاريع واسعة النطاق.

وأرست "أدنوك" مؤخراً عقدين تبلغ قيمتهما الإجمالية 7.49 مليار درهم (2 مليار دولار)، على "أدنوك للحفر" يشملان خدمات الحفر المتكاملة للجزر في مشروع تطوير حقلي "الحيل" و"غشا" للغاز.