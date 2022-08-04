"نقيب وكلاء السيارات": سيارة الكهرباء ستبقى الخيار الذي لا بد منه في الأردن والعالم

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 4 أغسطس 2022 04:05 مساءً - دوت الخليج :- قال نقيب وكلاء السيارات وتجار قطع الغيار سلامة الجبالي، الثلاثاء، إن سيارات الكهرباء ستبقى الخيار الذي لا بد منه في الأردن ودول العالم. وأضاف : أنه "يجب التوجه للسيارات الكهربائية بسبب نقص سيارات الهايبرد والبنزين، كما أن أسعارها تناسب جميع المستويات المادية لكثرة خياراتها" ، وفق المملكة .

"الضريبة على السيارات الكهربائية أقل من غيرها، حيث أثر رفع الضريبة 10% على بيع سيارات الـ "هايبرد" والبديل الأفضل كان سيارات الكهرباء.

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