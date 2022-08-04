نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج القبول النهائية للجامعات١٤٤٤ rgu-admit.edu.sa خطوات معرفة نتائج القبول للجامعات الحكومية والكليات التقنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رأينا في الساعات الماضية، تزايد عمليات البحث في المملكة العربية السعودية بخصوص نتائج القبول النهائية للجامعات الحكومية والكليات التقنية 1444 بالمملكة العربية السعودية، وهذا لأنه من المقرر أن يتم إصدار نتائج القبول النهائية للجامعات الحكومية لكافة الطلاب المتقدمين يوم غد الخميس الموافق ٤ من شهر أغسطس 2022، وهذا وفقاً للجدول المعلن من جهة وزارة التربية والتعليم السعودية، وسوف نعرض لكم في هذا المقال خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموحد للجامعات وكذلك كافة تفاصيل هذا الموضوع.

نتائج القبول النهائية للجامعات

أعلنت اللجنة المشرفة للقبول الموحد للطلاب في الجامعات بالمملكة العربية السعودية، أن نتائج القبول النهائية للجامعات الحكومية ستكون غداً الخميس لكافة الطلبة والطالبات وذلك من خلال بوابة القبول الموحد للطلاب وذلك في الجامعات الاتية:-

جامعة الملك سعود.

جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز.

وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

جامعة شقراء.

جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن.

وجامعة المجمعة.

جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية.

قررت اللجنة أن أخر موعد لتأكيد الطلاب قبولهم خلال بوابة القبول الموحد الخاصة بالطلاب، ستكون في تمام الساعة 12:00 ظهراً يوم الأحد الاتي و الموافق 7 من شهر أغسطس لعام 2022، ولابد على كافة الطلبة تأكيد القبول من خلال الدخول إلى البوابة قبل هذا الميعاد وتأكيد القبول وذلك لكي يتجنبوا استبعادهم من الالتحاق بالجامعة.

خطوات معرفة نتائج القبول النهائية للجامعات

اتاحت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية لكافة طلاب المرحلة الثانوية، معرفة إذا تم قبولهم في الجامعات التي قدموا للالتحاق بها ام لا، وبشكل الكتروني، وذلك من خلال الخطوات التالية:

قم بالتوجه مباشرة إلى موقع بوابة القبول الإلكترونية الموحد للطلاب من هنا.

ثم قم بالضغط على الدخول للتقديم السابق الموجودة بأعلى تلك الصفحة.

قم بتسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة السر، ثم انقر على دخول.

ثم اختر خدمة الاستعلام عن نتائج القبول ومن ثم قم بتأكيد قبولك فورا.

بعد هذا انت الان مسجل في الجامعات التي قمت بالتقديم عليها، ويمكنك بدء عامك الدراسي الجامعي الاول لعام ١٤٤٤ه‍.

يبحث جميع طلاب المملكة العربية السعودية الآن عن نتائج القبول الموحد لعام 1444ه، حيث سيتم نشر نتائج القبول في الجامعات الحكومية والكليات التقنية والجامعات في الرياض لجميع طلاب المملكة العربية السعودية الذين سجلوا في الجامعات وتعلن النتائج اليوم في تمام الساعة الثامنة بتوقيت المملكة وهذا بحسب تصريح بوابة القبول الموحد عمادة التسجيل والقبول.