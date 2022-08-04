نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم في قوات امن المنشآت 1444 نساء عبر موقع ابشر للتوظيف absher.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت الإدارة العامة التابعة لوزارة الداخلية للشؤون العسكرية القبول المركزي بالوكالة ، و قد تم فتح باب القبول والتسجيل للنساء والفتيات للتقديم في قوات أمن المنشآت على رتبة «جندي»، وقد تم الاستعداد لقبول الكادر النسائي وهو ما يتم عمله إلكترونياً عبر منصة رسمية وهي منصة أبشر للتوظيف والتقديم بالسعودية.

التقديم في قوات امن المنشآت 1444 نساء

كشفت مصادر رسمية داخل الوزارة عن موعد استقبال طلبات القبول وهو خلال الفترة من يوم السبت الموافق 1444/1/8 حتى يوم الخميس 1444/1/13 كما حددت بدقة المنصة الحكومية المسند إليها القيام بهذا الأمر وهي منصة «أبشر – توظيف» .

وكانت قوات أمن المنشآت والإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية قد أعلنت سابقا في بيان رسمي عن فتح باب القبول للنساء للتقدم لرتبة جندي بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة ونذكر في هذا المقال شروط القبول، وموعد وطريقة التقديم إلكترونياً.

شروط القبول العامة في قوات أمن المنشآت

هناك عدة شروط يجب توافرها فيمن تتقدم لهذه الوظيفة الحكومية وهي كالتالي:

أن تكون المتقدمة سعودية ومقيمة قي المملكة.

أن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسلـوك.

أن يخلو سجلها من أي أحكام سابقة.

ألا يكون قد سبق اتهامها بأي جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

أن تكون الأوراق الرسمية الحكومية سارية الصلاحية وقت التقديم.

أن لا تكون قد سبق لها التعيين في الخدمة العسكرية، أو المعاهد أو الكليات العسكرية.

أن لا تكون موظفة في أي جهة حكومية.

أن لا تكون متزوجة من غير سعودي.

اجتياز مقابلات القبول الشخصية.

اللياقة الصحية والطبية.

رابط تقديم في قوات امن المنشآت 1444 نساء

نذكر في هذه الفقرة روابط التقديم مع ذكر طريقة التسجيل في الموقع كما يلي: