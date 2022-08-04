السعودية تعلن عن اكتشافات أثرية من القرنين الثانى والثالث الميلاديين (صور)

جدة - نرمين السيد - وذلك على خلفية أعمال بحث وتنقيب لفريقٍ علمى سعودى فرنسى مشترك بالتعاون مع جامعة باريس الأولى، والذى نتج عنه اكتشاف عدد من الظواهر المعمارية، وقطع أثرية تعود إلى القرنين الثانى والثالث الميلاديين، وذلك ضمن جهود الهيئة العلمية فى مجال المسح والتنقيب عن المواقع التراثية بالمملكة، وصونها والاستفادة منها كموردٍ ثقافى واقتصادى.

وكشفت أعمال الفريق العلمى، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، وجود قطعٍ نادرة من ضمنها درع رومانى مطوى مصنوع من سبائك النحاس، وآخر من نوع "لوريكا سكواماتا" الذى يعد الأكثر استخداماً فى الفترة الرومانية من القرن الأول إلى الثالث الميلادى، ويمثّل أكثر القطع النادرة التى تمكّن الفريق من إيجادها، إلى جانب اكتشاف نقش من العقيق لشخصية رومانية شهيرة فى تاريخ الإمبراطورية الرومانية الشرقية "جينوس"، بالإضافة إلى العثور على رأس تمثال حجرى صغير.

يذكر أن فريقاً سعودياً فرنسياً كان قد قام برحلات استطلاعية واستكشافية فى جزيرة فرسان عام 2005م، والتى حددت المواقع ذات الدلالات الأثرية؛ لتبدأ أعمال المسح فى الجزيرة عام 2011م، وقادت الاكتشافات السابقة التى تمت خلال الفترة 2011 - 2020 إلى العديد من الاكتشافات المعمارية والأثرية؛ والتى أشارت إلى أن هذه المواقع يعود تاريخها تقريباً إلى 1400 قبل الميلاد.

وأسهمت هذه الأعمال فى مواقع "جزر فرسان" فى تحقيق العديد من الكشوفات الأثرية، وأظهرت مواقع ذات أهمية؛ لتقدم إضاءات مهمة عن الدور الحضارى للموانيء التاريخية فى جنوب المملكة ودورها فى السيطرة على تجارة البحر الأحمر، وخطوط النقل التجارى البحرى قديماً.

وتؤكّد هذه الاكتشافات الأثرية العمق الحضارى الذى تتمتع به "جزر فرسان"، وأهمية المملكة وموقعها الإستراتيجى كونها مركزاً للحضارات المختلفة، حيث تواصل هيئة التراث جهودها الحثيثة لإدارة مكونات التراث الثقافى وحماية وصون المواقع الثقافية، والاستفادة منها فى التنمية المستدامة، من خلال العمل وفق إستراتيجيات دقيقة وشراكات واسعة النطاق على المستويين المحلى والدولى.